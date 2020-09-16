بأسهل الخطوات.. طريقة عمل كشري باللحمة المفرومة

1 و نصف كوب حمص الشام مسلوق

1 و نصف كوب عدس بجبة مسلوق

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طريقة تحضير كشري باللحمة المفرومة

-تشوح اللحمة المفرومة في السمنة مع البصل المفروم على النار

-تضاف المرقة والفلفل الرومي والتوابل والملح والفلفل الأسود

-تضاف الكزبرة والبقدونس ويمكن إضافة الماء حسب الحاجة

-يقلب كل الخليط على النار حتى النضج

-يغرف خليط اللحمة المفرومة مع المكرونة والأرز والعدس والشعرية والصلصة والبصل المحمر