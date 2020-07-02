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أسرع طريقة لعمل الكشرى.. أحلى من المحلات

الخميس 02/يوليه/2020 - 11:54 م
الكشرى
الكشرى
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لمياء الياسين
الكشرى من الأكلات السهلة والسريعة التى يمكن تحضيرها فى البيت بمذاق ألذ من المحلات بطريقة سهلة وسريعة وتكلفة أقل إليك طريقة تحضير الكشرى مثل المحلات بمذاق ألذ على طريقة الشيف إلهام فتحى.

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المقادير لعمل الكشرى ..

نصف كوب شعرية
2 كوب أرز
1 لتر ماء
ملح وفلفل
3 أكواب عدس أسود
ملعقة سمن
ملعقة  ثوم مفروم
كمون وملح
ماء مغلى
1 لتر ماء مغلى
500 جرام مكرونة قلم صغيرة
حمص مسلوق

خطوات عمل الكشرى للشيف حسن

- يسلق العدس ثم يصفى و تسلق المكرونة ويضاف الزيت والملح .
- تحمر الشعرية  وتضاف للعدس بالتدريج  ويضاف الماء المغلى وتخفض درجة الحرارة تدريجيا
-  يحمر البصل ثم نضيف الثوم والعدس والملح والتوابل والماء المغلى ونتركه ينضج.
- تحضر صلصة الكشرى عن طريق إضافة الماء والملح والفلفل والكمون والخل والسكر وتترك على النار حتى تنضج وتصبح ثقيلة
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