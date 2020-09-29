AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد تسجيل 233 ألفا و265 إصابة و1507 وفيات.. إسرائيل تدرس تمديد الإغلاق

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 09:32 ص
نتنياهو يحذر وإسرائيل
نتنياهو يحذر وإسرائيل تدرس تمديد الإغلاق لشهر
Advertisements
سمر صالح
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19 في إسرائيل إلى 233265 إصابة ووصول إجمالي الوفيات إلى 1,507 حالات.

وأوعز رئيس الحكومة الإسرائيلية للسلطات المعنية، بالاستعداد للتعامل مع ألف و500 إصابة خطيرة بفيروس كورونا المستجد، ابتداء من 1 أكتوبر المقبل؛ فيما يعتزم نتنياهو تمديد الإغلاق الشامل لمدة شهر تقريبًا.

جاء ذلك خلال سلسلة اجتماعات عقدها نتنياهو قبل دخول موعد "يوم الغفران" اليهودي، مع الوزراء المعنيين ومديري وزارات الصحة والمالية والمواصلات والأمن، وبمشاركة مُنسق مواجهة كورونا، بروفيسور روني غمزو، لبحث خطة عمل الحكومة في التعامل مع انتشار الجائحة وارتفاع معدلات الإصابة.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية، أن نتنياهو يعتزم تمديد مدة الإغلاق شهرا إضافيا، على أن يتم رفعه تدريجيا والدخول في ما يسميه "روتين كورونا" والعودة إلى خطة "إشارة ضوئية" (رمزور)، على أن يتم إتاحة العمل جزئيا في القطاعين العام والخاص بعد أسبوعين تقريبا.

ويأتي قرار نتنياهو بإعداد جهاز الصحة لعلاج حوالي 1500 مصاب كورونا بحالة حرجة، على خلفية تقييم الحكومة بأن الزيادة في الحالات الخطيرة ستستمر إلى ما بعد نهاية الأسبوع المقبل. ومع ذلك، تأمل الحكومة أن تأتي الزيادة في عدد المرضى في ظل الإغلاق خلال الأيام المقبلة.

وحدد نتنياهو ثماني قضايا وصفها بـ"العاجلة" وتحتاج إلى "علاج فوري"، ومنها وضع أهداف للخروج التدريجي من الإغلاق إلى روتين كورونا، وتعزيز جهود الحصول على لقاح، ووضع خطة متكاملة لإعداد جهاز التعليم للعمل في ظل كورونا.

وقرر نتنياهو أن عمل الحكومة في سياق مواجهة كورونا سيقسم إلى ثلاث مراحل رئيسية: الإغلاق، والانتقال التدريجي إلى روتين كورونا، وأخيرًا إيجاد لقاح.

وستبحث الحكومة في المعايير التي ستضعها لرفع الإغلاق والتدابير الإضافية التي ستتخذها للحد من الإصابة بالفيروس، خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا (كابينيت كورونا)، الذي ينعقد يوم الأربعاء المقبل.

وجاء في بيان صدر عن نتنياهو أن القضايا العاجلة التي تقرر وضع مخططات عمل لمعالجتها على الفور.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب تفشي كورونا.. الكابنيت يناقش فرض طوق على إسرائيل خلال الأعياد اليهودية

بعد تسجيل 2085 إصابة كورونا جديدة.. إسرائيل تدرس إغلاق المناطق الحمراء

إسرائيل تفقد السيطرة على كورونا.. تسجيل 4000 إصابة جديدة

بعد تسجيل أكثر من 5 آلاف إصابة بـ كورونا يوميا.. إسرائيل تنشر خريطة المناطق الحمراء

برغم الموجة الثانية للوباء.. نتنياهو يرضخ لطلب اليهود المتشددين خلال عيد الغفران

ترشيحاتنا

أحمد موسى يطالب رئيس الوزراء بمنح المصريين إجازة الثلاثاء.. والحكومة تعلن بشرى سارة

أذكار بعد صلاة الفجر حتى الشروق.. 10 أسباب تجعلك تحرص عليها

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 29-9-2020

حكم امتناع الزوجة عن الفراش بسبب المرض

محمد رمضان يفتح قلبه للجمهور: عدم اعتراف البعض بأنني نمبر وان ضايقني.. وقناتي على اليوتيوب رقم واحد في مصر

ليس لها مثيل..عاصفة رملية تخفي معالم مدينة ساحلية

AdvertisementS

هيئة البريد: حظر تداول الأموال والشيكات والأدوات القابلة للتداول داخل الطرود والبعائث البريدية

أحمد موسى يطالب رئيس الوزراء بمنح المصريين إجازة الثلاثاء.. والحكومة تعلن بشرى سارة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 29-9-2020

ذعر الطاعون الدبلي يجتاح الصين.. والسلطات تعلن حالة الطوارئ

آسفة قتلتها.. أم تذبح طفلتها أمام ابنتها الكبرى

فتاة فلسطينية كلمة السر .. ننشر اعترافات متحرش الجامعة الأمريكية

حبسني وعذبني 4 أيام للتنازل عن حقوقي وطلاقي.. هبة: جوزي عايزني خدامة لأهله والمأذون نفذ غصب عني.. صور

مقابل صفقة قدرها 450 مليون دولار.. إجبار ممثلة بريطانية شابة على ممارسة الجنس

أخبار الفن| إجبار ممثلة بريطانية على ممارسة الجنس.. نيولوك ابنة عمرو دياب.. السكاكين تحيط بـ مادلين طبر

هتحصل مصيبة.. ميدو يتوقع أزمة كبرى بين الزمالك والجونة

إسرائيل تتخطى أمريكا فى وفيات كورونا.. والصحة: الفيروس ينتشر بكثافة رغم الإغلاق

رسميا.. الزمالك يعلن ضم حمزة المثلوثي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة تحبس الأنفاس.. امرأة تكتشف وجود 20 عنكبوتًا سامًا في منزلها

حبسني وعذبني 4 أيام للتنازل عن حقوقي وطلاقي.. هبة: جوزي عايزني خدامة لأهله والمأذون نفذ غصب عني.. صور

شاهد.. تعديلات جديدة لـ رينج روفر فيلار كموديل 2021