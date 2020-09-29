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مرأة

مدر للبول ويحتوي على فيتامينات .. 29 فائدة لصلصة دبس الرمان

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 09:37 ص
مدر للبول ويحتوي
مدر للبول ويحتوي على العديد من الفيتامينات 29 فائدة لصلصة دب
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أسماء عبد الحفيظ

يعتبر الرمان فاكهة لذيذة، و لها فوائد صحية خاصة سواء في البذور أو القشور أو العصير ، لا مثيل لها في الأطعمة الأخرى، حث يعتبر عصير الرمان من أفضل عصائر الفاكهة ، وهو مكون أساسي في تحضير دبس الرمان الذي لا يمكن تعويضه.


و صلصة دبس الرمان عبارة عن شراب أحمر كثيف ذو نكهة لاذعة، يختلف عن عصير الرمان في احتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والفلافونات والمكونات المعدنية والأنثوسيانين والألياف والكربوهيدرات والبكتين وتركيز عالٍ من فيتامين B3 و B5 و B6 و B1 التي تمكن الجسم من استخدام الكربوهيدرات كطاقة. 


لذلك فإن لصلصة دبس الرمان فوائد طبية وعلاجية عديدة، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

الفوائد الصحية لدبس الرمان

فوائد دبس الرمان:
خفض مستويات الكوليسترول السيئ ومنع تراكمه في الشرايين.
الحماية من النوبات القلبية وتصلب الشرايين.
زيادة مستوى الأكسجين في
يقوي جهاز المناعة في الجسم لاحتوائه على مضادات الأكسدة.
منع ارتفاع ضغط الدم والسكري.
منع الإمساك والإسهال والحفاظ على صحة الأمعاء والقولون والبطن.
منع السرطان.
منع  التهاب الكبد .
شفاء الروماتيزم والتهاب المفاصل والروماتيزم.
تحسين الأداء الجنسي.
محاربة الالتهابات البكتيرية والفطرية.
محاربة هجوم النقرس.
تساعد على إنقاص الوزن والوقاية من السمنة.
الحفاظ على نضارة البشرة لاحتوائها على مادة النياسين وحمايتها من الجفاف.
إزالة التجاعيد وحب الشباب.
توفير الطاقة لجسمك وحمايته من الإصابة المبكرة ومرض الزهايمر.
تنشيط عضلة الرحم وتحفيز المخاض.
علاج السعال وألم الصدر.
تضميد الجروح والدمامل وإزالة ندبات الجدري
تقوية اللثة.
تحسين صحة الشعر
تحسين البصر
خفض درجة حرارة الجسم في الصيف.
يعمل كمدر للبول ويمنع تكون حصوات الكلى.
محاربة الأمراض المعدية.
تخفيف الصداع.
شفاء البواسير.
محاربة مرض الزحار.
وقف النزيف.
عيوب صلصة دبس الرمان:
تشير الدراسات إلى أن دبس الرمان ليس له أي آثار جانبية ، ولكن أظهرت إحدى الدراسات أنه يشكل خطورة على الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري لأنه يرفع مستوى السكر في الدم "الجلوكيميا" في غضون 30 دقيقة منذ شربه. يمكنك التأكد من ذلك من خلال فحص مستوى السكر في الدم "الجلوكيميا" بعد نصف ساعة من شرب كوب واحد من دبس الرمان.

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