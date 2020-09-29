الدوري المصري.. المقاولون يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات على حساب نادي مصر الجريح





ويسعى المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للتعزيز تواجده بالمربع الذهبي، والمشاركة في بطولة الكونفيدرالية، الموسم المقبل.





في المقابل يطمح نادي مصر في انتزاع الثلاث نقاط من ذئاب الجبل، للحفاظ على حظوظه الضعيفة للغاية، في البقاء في مسابقة الدوري الموسم المقبل.





كان المقاولون العرب خسر أمام مصر المقاصة بهدف دون رد في الجولة الماضية، بينما سقط نادي مصر بثلاثية نظيفة أمام الأهلي.





يذكر أن مباراة الدور الأول بين المقاولون العرب ونادي مصر، انتهت بتفوق الذئاب بنتيجة 3- 1.





ويحتل المقاولون العرب المركز المركز الرابع في جدول ترتتيب الدوري الممتاز برصيد 49 نقطة، بينما يتواجد نادي مصر في المركز الـ 17 وقبل الأخير بـ 20 نقطة.





ويلتقي اليوم أيضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الممتاز، إنبي مع مصر المقاصة، وبيراميدز مع الاتحاد السكندري.

يواجه فريق المقاولون العرب نظيره نادي مصر اليوم، الثلاثاء، نظيره نادي مصر، على ستاد الجبل الأخصر، ضمن منافسات الجولة الـ 30، من مسابقة الدوري الممتاز.