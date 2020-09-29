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أخبار العالم

زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب وسط إيران

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 09:28 ص
زلزال بقوة 4.7 درجة
زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب أصفهان وسط إيران
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سمر صالح
ضرب زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر مدينة "وينك" التابعة لمحافظة أصفهان وسط إيران، وفق ما أعلنت وكالة أنباء "مهر" الحكومية.

وقالت الوكالة إن "زلزالا بقوة 4.7 درجة وبعمق 10 كيلومترات ضرب مدينة وينك صباح الثلاثاء التابعة لمحافظة أصفهان".

وأشارت إلى أن "الزلزال شعر به سكان مقاطعات شهركرد (عاصمة محافظة جهار محال وبختياري)، وكذلك مدينة ياسوج (عاصمة محافظة كهكيلويه وبوير أحمد)".

وأوضحت الوكالة أن "الزلزال وقع في الساعة الـ 07:38 صباح اليوم الثلاثاء بخط الطول 51.21، وخط العرض: 31.66، وعمق الزلزال: 10 كم".

وأشارت الوكالة إلى أنه "تم إرسال فرق التقييم إلى مكان الحادث للتحقيق في أضرار الزلزال المحتملة"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكان التلفزيون الإيراني أعلن يوم السبت الماضي عن وقوع زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر شمال شرق إيران بالقرب من حدودها مع جمهورية تركمانستان.

وأصيب ما لا يقل عن 34 شخصا وتضررت منازل لكن لم يسفر الزلزال عن سقوط قتلى، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام ايرانية.

وتقع الهضبة الإيرانية في منطقة نشطة للغاية من الناحية الزلزالية من العالم وتشتهر بالزلازل الكارثية الكبرى، وفي عام 2017 ضرب زلزال قوته 7.3 درجة على مقياس ريختر مدينة سر بل ذهاب في إقليم كرمانشاه الغربي، وتوفي أكثر من 600 شخص وأصيب أكثر من 10000، وتضرر نحو 90 ألف منزل جزئيا أو كليا من جراء الزلزال.
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