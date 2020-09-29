1880.01 دولارا للأونصة.. أسعار الذهب تشهد استقرارا مع تراجع الدولار

استقرت أسعار الذهب الثلاثاء 29 سبتمبر مع تراجع الدولار من أعلى مستوى في شهرين فيما يتطلع مستثمرون لأول مناظرة رئاسية أميركية وتطورات مشروع قانون جديد لمساعدات فيروس كورونا في الولايات المتحدة.





ولم يطرأ تغير يُذكر على المعدن الأصفر في السوق الفورية واستقر عند 1880.01 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:17 بتوقيت غرينتش. وفي الجلسة السابقة، ارتفع الذهب 1.1% وهو أكبر مكسب يومي منذ أواخر أغسطس.





وصعد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2% إلى 1885.50 دولار للأونصة.





ونزل مؤشر الدولار مبتعدا عن أعلى مستوى في شهرين البالغ 94.745 الذي بلغه الأسبوع الماضي. ويخفض الدولار الضعيف تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.





وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 1% إلى 23.49 دولار للأونصة، وخسر البلاتين 0.3% إلى 876.47 دولار، في حين كسب البلاديوم 0.4% إلى 2263.97 دولار.



