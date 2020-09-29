اتفاق شراكة بين "سانوفي" و"حكيمة" لرعاية مرضى السكر عن طريق تطبيقات الهواتف المحمولة

أطلقت شركة "سانوفي" مصر، مطلع الأسبوع، أولى مبادراتها لدعم الرعاية الصحية عن بعد لمرضى السكر من خلال توفير حلول مبتكرة لتثقيف وتوعيتهم لأول مرة بالتعاون مع إحدى الشركات المصرية الناشئة العاملة في هذا المجال، ومن خلال تطبيق تمتلكه هذه الشركة "حكيمة" ومتوفر على متجر التطبيقات.





ووقعت شركة سانوفي مصر، الرائدة في مجال الرعاية الصحية، الأحد، اتفاقية شراكة مع شركة "حكيمة" وهى شركة ناشئة مصرية لتقديم برنامج رعاية وتثقيف متكامل لمرضى السكر بالمنزل.





وقال بيان للشركة، ورد للموقع نسخة إن هذه الشراكة تأتي متماشيةً مع التطوير التكنولوجي الذي نشهده حاليًا بهدف تشجيع الوسائل الحديثه ذات التقنيه العاليه لتخفيف العبء ودعم المريض، والحد من مضاعفات مرض السكر وتقليص العبء الاجتماعي والاقتصادي وبالاخص فى الوقت الحالى حيث يمثل فيروسCOVID-19 تحديًا مزدوجًا لمرضى السكر.





ويقوم البرنامج بتقديم دعم للمرضى بمنازلهم من خلال تحميل تطبيق "حكيمة" على الهواتف المحمولة مما يتيح إمكانية اختيار زيارة منزلية تثقيفية أو جلسة تثقيفية باستخدام تقنيات الفيديو كول حيث يحصل المريض على كل المعلومات عن التعايش مع مرض السكر ونصائح هامة لطبيعة الغذاء التى يجب اتباعها وشرح أهمية ممارسة الرياضة ومن أهم النقاط هى متابعة دقيقة لاستخدام قلم الأنسولين وجهاز السكر من أحد مقدمى خدمة الرعاية المتخصصين لضمان صحة المريض.





وبحسب البيان يتيح هذا البرنامج التزام المريض بالعلاج ويعمل على تحفيز وتعزيز تطبيق المريض لجميع الإرشادات التى يجب تنفيذها.





من جانبها أكدت كريستيل صغبيني، رئيس مجلس ادارة شركة سانوفي مصر والسودان أن الشركة تعمل في مجال علاجات مرض السكر لأكثر من 90 عامًا حيث تُركز الشركة على احتياجات المريض خاصة فى الوقت الذى يواجه فيه العالم جائحة الكورونا.





وقالت "لا يقتصر التزامنا تجاه المجتمع المصري على إنتاج وتوفير علاجات مبتكرة عالية الجودة، وإنما أيضًا يمتد إلى توفير حلول مبتكرة للوقاية من مضاعفات مرض السكر ويأتى ذلك كجزء من التزامنا بأهداف التنمية المستدامة."





وأضافت صغبيني " إن واحدة من أهم أولويتنا هو دعم الشركات الناشئة، إيمانًا منا بقدراتهم على التطوير وتحقيق التغيير في مجال الرعاية الصحية الذى يصب في مصلحة المريض المصرى وهذه المبادرة تعد الأولى فى خطتنا طويلة الأمد لاستخدام التكنولوجيا لدعم المنظومه الصحية للمريض المصرى.





من جانبه قال كريم يحيي مدير التسويق التنفيذي لشركة حكيمة "إن التعاون مع سانوفي جاء بعد إتفاق الرؤية في كلا الشركتين لتنفيذ مشروع هو الأول من نوعه فى مصر والذي يهدف بشكل مباشر إلى خلق تجربة أفضل للمرضى فى رحلتهم مع مرض السكر من خلال إطلاق برنامج رعاية وتثقيف مرضى السكر بشكل رقمي عبر تطبيق حكيمة بما يتيح الوصول إلي قطاعات أكبر من المرضى وتحقيق أعلى مستوى من التثقيف المتكامل لمريض السكر سواء كانت الجلسات التثقيفية تقدم من خلال الزيارات المنزلية أو الفيديو شات عبر الإنترنت."





ومن جهته أشار عمرو بكر المدير التنفيذي لحكيمة إلى "أن شركة "حكيمة" سعداء بالتعاون مع سانوفي كونها إحدى أكبر الشركات الرائدة في مجال الرعاية الصحية المتكاملة على مستوى العالم على أن يجني المريض المصري ثمار هذا التعاون، مضيفا:"وهو ما يأتي على رأس أولوياتنا واستراتيجيتنا فى حكيمة كوننا التطبيق الأول في خدمات التمريض فى مصر"





ويعد تطبيق حكيمة هو الأول من نوعه لدعم مرضى السكر وذلك عن طريق تلبية احتياجات المرضى الذين يرغبون في متابعة حالتهم الصحية بشكل أفضل . الجدير بالذكر ان التطبيق تم تفعيله فى محافظات القاهرة، الجيزه، الاسكندرية، الدلتا، القناة، اسيوط، الأقصر، اسوان والمنيا من خلال 170 ممرض و ممرضة تم تدريبهم على أعلى مستوى للتعامل مع احتياجات مريض السكر.