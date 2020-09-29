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طفل الدادة دودي: متابعو السوشيال ميديا اتصدموا إنى كبرت وخطبت.. فيديو

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 03:37 م
طفل الدادة دودى
طفل الدادة دودى
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آيات أحمد
قال احمد عماد " كاظم" فى فيلم الدادة دودى، إنه لم يتوقع ردود فعل الجمهور على السوشيال ميديا بعد نشره صورة خطوبته، لافتًا إلى أن كل التعليقات أسعدته جدًا خاصة بعد صدمة الجمهور حول اختلاف شكله بعدما  كبر في السن.

وأضاف أحمد عماد فى مداخلة هاتفية ببرنامج " انبوكس" المذاع على فضائية " صدى البلد" أن سنه كان 14 عاما خلال مشاركته فى فيلم الدادة دودى عام 2008، متابعًا: " الناس مصدومة عشان الفيلم بيتعاد كتير ولكن الفيلم تم عرضه منذ 12 سنة".

وأشار إلى أن دوره فى فليم الدادة دودى علَق مع المشاهدين رغم مشاركته فى اكثر من عمل فنى وسينمائى آخر، مضيفة: " الفنانة ياسمين عبد العزيز دعمتنى وساعدتنى كثيرً فى الفيلم وخلتنى اعيد مشهد البكاء اكثر من مرة لكى يظهر بشكل صادق".

وأضاف: ياسمين عبد العزيز جدعة جدًا، وأستاذ صلاح عبد الله دعمنى وعلمنى، منوهًا إلى أنه شارك فى العديد من الأعمال منها مشاركته فى مسلسل ونيس واحفاده مع الفنان محمد صبحى والذى نصحه بالابتعاد عن الاضواء قليلًا لكى يستطيع استكمال مسيرته الفنية.

وأوضح أنه شارك فى ظل الرئيس وحرب كرموز و أسوار عالية، مضيفًا أن متابعيه فى السوشيال ميديا شجعوه كثيرا على الرجوع للمشاركة فى الاعمال الفنية خلال الفترة المقبلة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان الشاب أحمد عماد من خطوبته، الذى ظهر في فيلم الدادة دودي بدور الطفل كاظم، بعدما أصبح شابا. 

وآثار أحمد عماد حيرة رواد سوشيال ميديا الذين وجدوا أن ملامحه تغيرت بشكل كبير بعد مرور 12 عاما على عرض الفيلم، من بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز. 

وعلم صدى البلد ان الخطوبة اقيمت في الساحل الشمالي، بحضور اصدقائه المقربين وافراد عائلته، بينما يستقر احمد عماد في دبي خلال هذه الفترة.
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