بيان رسمي من التلفزيون الكويتي حول وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد

أعلن التلفزيون الكويتي بشكل رسمي اليوم الثلاثاء وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد عن عمر يناهز 91 عاما.





وقطع التلفزيون الرسمي في دولة الكويت، قبل قليل، برامجه الاعتيادية وبث تلاوة قرآنية، وسط ترقب بشأن الحالة الصحية لأمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الصباح.





وفي وقت سابق، نفى رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، ضمنًا ما تردد من مزاعم بشأن وفاة الأمير.





وقال الغانم في تغريدة بتويتر: "اللهم ارزق أميرنا ووالدنا فوق عمره عمرًا، وفوق صحته عافية، واجعل سعادته كظله ترافقه ولا تفارقه، وأبقه ذخرًا وسندًا لبلده وأمته يا رب العالمين".





وكان الناطق باسم حكومة الكويت طارق المزرم، غرد قبل ذلك قائلا: "ندعو الجميع إلى أخذ المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم الالتفات إلى ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي".





وأمير الكويت البالغ من العمر 91 عاما متواجد منذ شهر يوليو الماضي في الولايات المتحدة؛ لاستكمال علاجه.





ويتمتع الأمير بشعبية جارفة في الكويت وخارجها، حيث يلقب بأمير الإنسانية.



