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برلمان

النواب ينكس أعلامه لمدة ثلاثة أيام حدادا على وفاة أمير الكويت

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 05:36 م
أمير الكويت
أمير الكويت
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فريدة محمد
وجه الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بتنكيس أعلام مجلس النواب في ضوء صدور قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام في وفاة المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.
 
وقامت الأمانة العامة لمجلس النواب بتنكيس الأعلام اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر ٢٠٢٠ وحتى يوم الخميس الأول من أكتوبر 2020.

وأعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم، الثلاثاء، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح عن عمر يناهز الـ 91 عاما. 

ودعا الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، إلى أخذ المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الالتفات الى ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي، حسب ما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

وكان وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، أعلن في وقت سابق، أن الحالة الصحية لأمير الكويت مستقرة ويتلقى العلاج المقرر.

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