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«أمير الإنسانية».. عادل السنهوري: صباح الأحمد رجل المواقف والسلام والشعب العربي حزن على فراقه ..فيديو

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 09:38 م
صدى البلد
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عادل نصار
تقدم الكاتب الصحفي عادل السنهوري، بالعزاء للأمة العربية في رحيل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر.

قال الكاتب الصحفي عادل السنهوري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، إن أمير الإنسانية رجل المواقف والسلام، مضيفا أن العلاقات المصرية الكويتية شهدت قوة في عهد الأمير الراحل.

وأضاف الكاتب الصحفي عادل السنهوري، أن الأمير الراحل رجل يحبه الجميع ويحزن عليه جميع العرب، لافتا إلى أن مصر قدمت مواقف جيدة مع الكويت في عهده.

وتوفي اليوم، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الذي وافته المنية، اليوم الثلاثاء، ليعم الحزن على أرجاء الوطن العربي شعوبا وحكاما بسبب هذا الخبر الأليم.

ومعروف عن أمير دولة الكويت، بمواقفه المشهودة وأعماله الإنسانية التي لم تنقطع أبدا، ودعواته للسلام في كل وقت وحين.

ونعت مصر ببالغ الحزن والأسى سمو أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم، لتفقد الأمة العربية والإسلامية زعيمًا عظيمًا من طراز فريد، بعد عمر حافل بالعطاء والإنجازات في خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة قضاياها.

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