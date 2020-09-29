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مديريات الأوقاف بـ 4 محافظات تستقبل سيارات لحوم الأضاحي

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 08:02 م
مديريات الأوقاف بـ
مديريات الأوقاف بـ 4 محافظات تستقبل سيارات لحوم الأضاحي
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عبد الرحمن محمد
استقبلت مديريات الأوقاف بمحافظات: (الشرقية – الإسماعيلية – دمياط – بور سعيد)  اليوم الثلاثاء، سيارات توزيع لحوم صكوك أضاحي الأوقاف بواقع  (4) طن لمحافظتي (الشرقية – الإسماعيلية) ، و3 أطنان لمحافظة دمياط، و2 طن لمحافظة بور سعيد ، وذلك للأسبوع الثامن على التوالي.

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.

كما أكدت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم التوزيع تباعًا والإعلان الرسمي عن ذلك على موقع الوزارة بإذن الله تعالي.
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