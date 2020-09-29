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محافظات

محافظ بورسعيد يتابع آخر مستجدات سير العمل بعدد من المشروعات .. شاهد

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 08:09 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
عقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الثلاثاء اجتماعا، لمتابعة سير وتطورات الأعمال القائمة بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بنطاق المحافظة .جاء ذلك بحضور  محمد سعدة رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد ، ودكتور محمد الغندور استشارى المحافظة ، ومحمد عبده رئيس مدينة بورفؤاد .

وخلال الاجتماع ، استعرض اللواء عادل الغضبان ، معدلات التنفيذ الحالية للمشروعات الجارى انشائها  ، وبصفة خاصة آخر التطورات فى إنشاء مول الفرما ، و مشروع ساحة مصر ، وأعمال تطوير منفذ النصر  ، مشددا على ضرورة الالتزام بالخطط الزمنية لكافة المشروعات الجارى العمل بها .


واكد محافظ بورسعيد بأن هناك تكثيف للجهود من جانب الاحياء والجهات التنفيذية  من اجل سرعة الانتهاء من كافة المشروعات في مختلف المجالات والخدمات .

مشيرا بأنه يجري العمل على قدم وساق فى المشروعات بالتوازى ، لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين ، و تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة فى أقرب وقت .
محافظ بورسعيد يتابع آخر مستجدات سير العمل بعدد من المشروعات .. شاهد
محافظ بورسعيد يتابع آخر مستجدات سير العمل بعدد من المشروعات .. شاهد
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