محافظ بورسعيد يتابع آخر مستجدات سير العمل بعدد من المشروعات .. شاهد

عقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الثلاثاء اجتماعا، لمتابعة سير وتطورات الأعمال القائمة بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بنطاق المحافظة .جاء ذلك بحضور محمد سعدة رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد ، ودكتور محمد الغندور استشارى المحافظة ، ومحمد عبده رئيس مدينة بورفؤاد .





وخلال الاجتماع ، استعرض اللواء عادل الغضبان ، معدلات التنفيذ الحالية للمشروعات الجارى انشائها ، وبصفة خاصة آخر التطورات فى إنشاء مول الفرما ، و مشروع ساحة مصر ، وأعمال تطوير منفذ النصر ، مشددا على ضرورة الالتزام بالخطط الزمنية لكافة المشروعات الجارى العمل بها .









واكد محافظ بورسعيد بأن هناك تكثيف للجهود من جانب الاحياء والجهات التنفيذية من اجل سرعة الانتهاء من كافة المشروعات في مختلف المجالات والخدمات .



