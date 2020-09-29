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رياضة

ميندي وتشيلويل يقودان تشكيل تشيلسي ضد توتنهام في كأس الرابطة الإنجليزية

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 08:15 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أعلن فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي، تشكيل فريقه لملاقاة نظيره توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الدور الرابع لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية " الكارابوا".

وشهد تشكيل تشيلسي تسجيل المشاركة الأولى لكل من السنغالي إدواردو ميندي حارس مرمى الفريق الجديد، وكذلك الإنجليزي بين تشيلويل القادم من ليستر سيتي.

وكان نادي توتنهام قد تأهل للدور الرابع بعد إقصاء فريق ليتون بسبب عدم اكتمال صفوفه لكثرة الإصابات بفيروس كورونا، أما نادي تشيلسي فتأهل للدور الرابع بعد اكتساحه نظيره بارنسلي بستة أهداف مقابل لا شيء، في الدور الثالث.

وجاء تشكيل تشيلسي كالآتي:

في حراسة المرمى: إدواردو ميندي

خط الدفاع: سيزار أزبيلكويتا - كيرت زوما - توموري - بين تشيلويل

خط الوسط: جورجينيو - كوفاسيتش - هودسون أودوي - ماسون ماونت

خط الهجوم: تيمو فيرنر - أولفييه جيرو

ولا تتواجد تقنية الفار في مباراة اليوم التي تنطلق بعد أقل من ساعة من الآن.

وكان نادي توتنهام قد تأهل للدور الرابع بعد إقصاء فريق ليتون بسبب عدم اكتمال صفوفه لكثرة الإصابات بفيروس كورونا، أما نادي تشيلسي فتأهل للدور الرابع بعد اكتساحه نظيره بارنسلي بستة أهداف مقابل لا شيء، في الدور الثالث.

وجاء تشكيل تشيلسي لمباراة اليوم كالآتي:

في حراسة المرمى: إدواردو ميندي

خط الدفاع: سيزار أزبيلكويتا - كيرت زوما - توموري - بين تشيلويل

خط الوسط: جورجينيو - كوفاسيتش - هودسون أودوي

خط الهجوم: ماسون ماونت - تيمو فيرنر - أولفييه جيرو

ولا تتواجد تقنية الفار في مباراة اليوم التي تنطلق بعد أقل من ساعة من الآن.

وكان نادي توتنهام قد تأهل للدور الرابع بعد إقصاء فريق ليتون بسبب عدم اكتمال صفوفه لكثرة الإصابات بفيروس كورونا، أما نادي تشيلسي فتأهل للدور الرابع بعد اكتساحه نظيره بارنسلي بستة أهداف مقابل لا شيء، في الدور الثالث.

وجاء تشكيل تشيلسي لمباراة اليوم كالآتي:

في حراسة المرمى: إدواردو ميندي

خط الدفاع: سيزار أزبيلكويتا - كيرت زوما - توموري - بين تشيلويل

خط الوسط: جورجينيو - كوفاسيتش - هودسون أودوي

خط الهجوم: ماسون ماونت - تيمو فيرنر - أولفييه جيرو

يذكر أن تشيلسي تأهل لهذا الدور بعد فوزه على بارنسلي بستة أهداف مقابل لا شيء، في الدور الثالث.
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