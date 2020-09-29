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أخبار البلد

شاهد .. القوات البحرية تدشن أحدث غواصة تقليدية في العالم

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 08:21 م
الفريق أحمد خالد
الفريق أحمد خالد - قائد القوات البحرية
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محمد إبراهيم
ينشر موقع صدى البلد فيديو لاحتفال لقوات البحرية بتدشين الغواصة الرابعة S-44 من طراز "209/1400" ألمانية الصنع، والتي ستنضم قريبًا إلى ترسانة القوات البحرية، والتي تم بناؤها بترسانة شركة "تيسين كروب" بمدينة كييل الألمانية.

واحتفلت القوات البحرية بتدشين الغواصة الرابعة S-44 من طراز "209/1400" ألمانية الصنع والتي ستنضم قريبًا إلى ترسانة القوات البحرية، والتي تم بناؤها بترسانة شركة "تيسين كروب" بمدينة كييل الألمانية.

وتعد هذه الغواصة هي الأخيرة ضمن أربع غواصات ألمانية انضم ثلاثة منها للخدمة بالقوات البحرية  طبقًا لبرنامج زمنى محدد ، عكس مدى عمق علاقات التعاون التى تربط البحريتين المصرية  والألمانية ، وجهود القيادة السياسية ودعمها الجاد والقوى لدفع العلاقات بين البلدين الصديقين فى العديد من المجالات.

وتم إعداد وتأهيل الأطقم التخصصية والفنية العاملة على هذه الغواصات فى توقيتات قياسية ، وفقًا لبرنامج متزامن بكل من مصر وألمانيا للإلمام بأحدث ما وصل إليه العالم من تكنولوجيا الغواصات ، بذل خلالها رجال القوات البحرية الجهد والعرق فى العمل والتدريب ، ليكونوا جديرين بالثقة التى أولاها الشعب المصرى لهم ، وتنفيذ كافة المهام التى تسندها القيادة العامة للقوات المسلحة لهم بكل كفاءة واقتدار.

ونقل الفريق أحمد خالد حسن قائد القوات البحرية خلال الكلمة التى ألقاها تحية وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ، إلى كل من تقدم بالدعم والمساهمة فى إتمام تلك الصفقة وكللها بالنجاح ، وعلى الدعم المستمر لبرنامج الغواصات المصرى والذى توج برفع العلم المصري على آخر  غواصة  S-44من طراز "209 /1400".

وأوضح قائد القوات البحرية أن مصر لديها من الكوادر القادرة على إستيعاب التكنولوجيا الحديثة فى التشغيل والصيانة والعمل بكفاءة تامة على الأنظمة الحديثة ، فمصر كان لها السبق فى دخول سلاح الغواصات كأول دولةفى الشرق الأوسط إفريقيا، مشيرًا إلى الجهد المضنى الذى تقوم به البحرية المصرية خلال الفترة الماضية لإعادة تطوير وتأسيس الإسطول البحرى والبنية التحتية التى تليق به، بالإضافة إلى أحدث أنظمة التدريب والمحاكاة لتدريب أجيالًا من الأطقم العاملة مستقبلًا.

وأضاف الفريق أحمد خالد أن هذا النوع من الغواصات هو تنفيذ لإستراتيجية عسكرية مصرية تهدف لتطوير القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر التى تشهدها المنطقة ، وللحفاظ على مقدرات الوطن وإعلاء كلمته وتحقيق السيطرة الكاملة على السواحل المصرية الممتدة بالبحرين الأحمر والمتوسط ، موجهًا الشكر والتقدير لشركة KMS على ما قدموه من دعم بالغ وروح يملؤها الإنضباط والإلتزام والتعاون والإخاء فى العمل مع الأطقم المصرية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود القوات المسلحة فى دعم القدرات القتالية والفنية لعناصرها وتطويرها وفقًا لأحدث النظم القتالية العالمية.
شاهد .. القوات البحرية تدشن أحدث غواصة تقليدية في العالم
شاهد .. القوات البحرية تدشن أحدث غواصة تقليدية في العالم
شاهد .. القوات البحرية تدشن أحدث غواصة تقليدية في العالم
شاهد .. القوات البحرية تدشن أحدث غواصة تقليدية في العالم
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