AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بروكيتش: بيبو لم يتعمد إقصاء أبناء نجوم الأهلي من الناشئين

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 10:03 م
صدى البلد
Advertisements
حسام الحارتي
برأ التشيكي ميشيل بروكيتش المدير الفني لقطاع الناشئين بالأهلي خالد بيبو من تهمة تعمده في إقصاء  أبناء النجوم من داخل القلعة. 

وقال بروكيتش فى تصريحات لقناة الأهلى: متطلبات الكرة العالمية صعبة فى الوقت الحالي ومن الصعب تنفيذها على قطاع كبير من اللاعبين. 

وأشار الي تقرير تخفيض الأعداد لخمس فرق بكل فريق ٢٥ لاعبا فقط من اجل اخراج افضل العناصر  ومساعدة صفوف الفريق الأول. 

وأوضح ان خالد بيبو لم يتعمد في ايذاء ابناء النادي الاهلي السابقين كما تحدث البعض .

وأعلن النادي الأهلي تعاقده فى أغسطس الماضى مع الخبير التشيكي ميشال بروكيتش للعمل مديرًا فنيًا لقطاع الناشئين بكرة القدم  فى كل المراحل السنية  فى خطوة كبيرة للنهوض بفرق القطاع فنيًا وبدنيًا وتنمية المواهب والكشف عن قدراتهم لتدعيم صفوف الفريق الأول.

وجاء قرار التعاقد مع التشيكي ميشال بروكيتش بعد دراسة شاملة للقطاع واحتياجاته، وكيفية النهوض به لمضاهاة قطاعات الناشئين في أكبر الأندية العالمية وتفريخ العناصر التي تخدم الأهلي والمنتخبات الوطنية.

 وكان الأهلي قد استقر على الاستعانة بأحد الخبرات الأجنبية المتخصصة في مجال الناشئين، في ظل الحرص على توفير كل الإمكانات اللازمة؛ سواء على صعيد البنية التحتية أو الاحتياجات الفنية والبدنية واللائحية. 

وتم التعاقد مع  الخبير التشيكي بعد سلسلة من المفاوضات قام بها أمير توفيق، مدير التعاقدات بالتنسيق مع خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين وبالرجوع إلي لجنة التخطيط للكرة وبإشراف محمود الخطيب رئيس النادي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأهلي يتعاقد مع الخبير التشيكي «بروكيتش» لتطوير قطاع الناشئين

شاهد..أول ظهور للتشيكي بروكيتش في الأهلي

الخطيب ولجنة التخطيط يجتمعان مع الخبير التشيكي لقطاع الناشئين بالأهلي

فى أول ظهور.. بروكيتش: أعرف الكثير عن الأهلي.. وهدفي وضع قطاع الناشئين على قمة القارة

المدير الفني لقطاع ناشئي الأهلي: دولاب بطولات الأهلى أثقل حمل المسئولية على عاتقي

بروكيتش: وقعت عقدا رسميا مع الأهلي لمدة عامين.. فيديو

ترشيحاتنا

شاهد.. مشاجرة بين التلميذ والأستاذ في كأس الرابطة الإنجليزية

«النيابة العامة» تأمر بحبس متهم بهتك عرض صبي بـ القاهرة الجديدة

في اليوم العالمي للقلب.. مخاطر غير متوقعة له على الصحة

السيسي لرئيس وزراء بريطانيا: المياه بالنسبة للشعب المصري مسألة أمن قومي.. وجونسون: ندعم الجهود المصرية الملموسة والمقدرة لتسوية الأزمة الليبية

شاهد .. القوات البحرية تدشن أحدث غواصة تقليدية في العالم

الأهلي يفسخ عقد فايلر ويوجه له الشكر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أجزاء من سيارتك تتحول إلى تحف فنية منزلية بطريقة مبهرة

في اليوم العالمي للقلب.. مخاطر غير متوقعة له على الصحة

بإكسسوارات لافتة .. هنا شيحة بإطلالة كاجوال تخطف الأنظار .. شاهد