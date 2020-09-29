معربة عن امتنانها لمصر.. الأمم المتحدة تعلن نتائج مبشرة للمفاوضات الليبية بالغردقة

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، نتائج جولة المفاوضات بين الفرقاء الليبيين التي تجرى حاليًا في مدينة الغردقة، معربة عن امتنانها لمصر لتسهيل إجراء تلك المفاوضات.





وقالت البعثة في بيان إن جولة المحادثات الأمنية والعسكرية المباشرة بين وفدين يضمان ضباطًا من الجيش والشرطة من المنطقتين الشرقية والغربية الليبيتين، بمدينة الغردقة، توصلت إلى مجموعة "توصيات هامة"، وفقًا لما نقلته قناة "218" الليبية.





وأوضح البيان، أن المشاركين توصلوا إلى جملة من التوصيات ليتم عرضها لاحقًا على اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وشملت التوصيات، الإسراع بعقد اجتماعات لجنة 5+5 بلقاءات مباشرة خلال الأسبوع القادم، وإيقاف حملات التصعيد الإعلامي وخطاب الكراهية واستبداله بخطاب التسامح والتصالح ونبذ العنف والإرهاب.





وأوصى المشاركون بالإفراج الفوري عن المحتجزين على الهوية دون شروط، واتخاذ تدابير عاجلة لتبادل الأسرى بسبب العمليات العسكرية قبل نهاية اُكتوبر المقبل عبر تشكيل لجان مختصة من الأطراف المعنية، والإسراع في فتح خطوط المواصلات الجوية والبرية بما يضمن حرية التنقل للمواطنين بين كافة المدن الليبية.





وبحسب البيان، فقد قام المجتمعون بدراسة الترتيبات الامنية للمنطقة التي سوف تحدد في المرحلة المقبلة على ضوء اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وأكدوا أهمية إحالة موضوع مهام ومسؤوليات حرس المنشآت النفطية إلى لجنة 5+5 واعطائه الأولوية.





ولفت البيان إلى أن الحوار بين الوفدين سادته "روح المسؤولية والشفافية والثقة المتبادلة"، وعبّرت عن امتنانها للحكومة المصرية لتسهيل انعقاد هذه الجولة الهامة من المحادثات الليبية، مُقدّرة أيضا جهود أعضاء الوفدين ومرحبة بالنتائج التي تم التوصل إليها.





وأعربت البعثة عن أملها في “أن يسهم هذا التطور الإيجابي في تمهيد الطريق أمام الأطراف الليبية نحو الاتفاق على وقف نهائي ودائم لإطلاق النار في وقت قريب”، وفق البيان.