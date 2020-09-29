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توك شو

هشام البقلي يعزي الشعب الكويتي في وفاة الشيخ صباح الأحمد

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 11:22 م
الشيخ صباح الأحمد
الشيخ صباح الأحمد
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البهي عمرو
نعى الإعلامي هشام البقلي، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح عن عمر يناهز الـ 91 عاما .

وأضاف هشام البقلي خلال تقديمه برنامج " نبض مصر " المذاع على قناة الحدث اليوم، "‏‏خالص التعازي القلبية والمواساة للشعب الكويتي الشقيق، في وفاة المغفور له بإذن الله سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح".

وأعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم الثلاثاء، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح عن عمر يناهز الـ 91 عاما. 

ودعا الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، اليوم الثلاثاء، إلى أخذ المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الالتفات الى ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي، حسب ما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

وكان وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، أعلن في وقت سابق، أن الحالة الصحية لأمير الكويت مستقرة ويتلقى العلاج المقرر.

وناشد الديوان الأميري الجميع تحري الدقة واستقاء المعلومات المتعلقة بصحة الأمير من مصادرها الرسمية.

وشدد على ضرورة عدم الالتفات إلى الأخبار المغرضة، التي تتداول بشأن صحة الأمير صباح.

وكان أمير الكويت الراحل يتلقى العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية، عقب تعرضه لوعكة صحية شديدة نقل على إثرها إلى أمريكا. 

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