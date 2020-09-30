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سيارات

شاهد.. سيارة هيونداي ذات الدفع الخلفي بقوة خيالية .. صور

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 06:59 ص
صدى البلد
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قسم السيارات

أعلنت مجلة TOB GARE الشهيرة عن آخر أعمالها الخارقة كعادتها، وهذه المرة هى من نوع هيونداي فيلوستر، ونكاد نقول إنها أكثر سيارة هيونداي خارقة فى التاريخ .

وأضافت المجلة الشهيرة أن السيارة الخارقة التى تمت إعادة تصميمها من نوع هيونداي فيلوستر تأتي باسم RM20e ، ولكن سيتم إنتاجها كسيارة كهربائية بالكامل .

وطالما كانت مفهوم السيارة ذات المحرك الوسطي والشكل الفيلوستر من اختصاص شركة هيونداي لسنوات حتى يومنا هذا ، فجاءت هيونداي العام الماضي  بإصدار هيونداي RM19 ذات كسوة ملفتة للنظر ومحرك سيارة توربو .

و لكن النموذج RM20e  المعدل الجديد أكثر هدوءا ، سمعيا وبصريا و يتم تداول اللون البرتقالي "n" باللون الأزرق الساطع مقابل الأسود مع تصميم لوحة دوائر كهربائية فضية.

المحرك الكهربائى للنموذج الجديد يرسل 810 أحصنة و 708 رطل  إلى العجلات الخلفية فقط  بينما  كان مهندسو Hyundai يعدون أكثر سياراتهم التجريبية جنونا حتى الآن.

وتنطلق السيارة المعدلة من وضع السكون  إلى 62 ميلًا في الساعة في أقل من ثلاث ثوان ، و 124 ميلًا في الساعة في أقل من عشر ثوانٍ .

شاهد.. سيارة هيونداي ذات الدفع الخلفي بقوة خيالية .. صور
شاهد.. سيارة هيونداي ذات الدفع الخلفي بقوة خيالية .. صور
شاهد.. سيارة هيونداي ذات الدفع الخلفي بقوة خيالية .. صور
شاهد.. سيارة هيونداي ذات الدفع الخلفي بقوة خيالية .. صور
شاهد.. سيارة هيونداي ذات الدفع الخلفي بقوة خيالية .. صور
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