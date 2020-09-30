AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ترامب يخرج كمامة من جيبه على الهواء ويسخر من بايدن .. فيديو

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 03:55 ص
ترامب وجو بايدن في
ترامب وجو بايدن في أول مناظرة تلفزيونية
Advertisements
قسم الخارجي
تجادل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع منافسه الديمقراطي جو بايدن، بشأن ارتداء الكمامات؛ للوقاية من فيروس كورونا.

وأظهر "ترامب"، خلال أول مناظرة تليفزيونية مع الديمقراطي "بايدن"، كمامة، من جيبه، بعد سؤاله من المذيع كريس والاس، عن سبب عدم ارتدائه الأقنعة.

وسخر الرئيس الأمريكي من الطريقة التي يرتدي بها بايدن الكمامة، قائلاً "أنا لا أرتدي الكمامات مثله.. دائمًا ما تراه يرتدي القناع.. إنه يتحدث على بُعد 200 قدم.. ويرتدي أكبر قناع رأيته في حياتي".

وأوضح "ترامب" أنه يضع الكمامة؛ عندما يستدعي الأمر ذلك، مشيرًا إلى التزامه بقواعد التباعد الاجتماعي.

وتُعد تلك المناظرة هي الأولى بين ترامب وخصمه الديمقراطي جو بايدن، من بين 3 مناظرات مُقرّرة قبل موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الثالث من نوفمبر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترامب يطالب جو بايدن بإجراء اختبار المخدرات قبل المناظرة الأولى بينهما

بسبب سماعة أذن.. حملتا ترامب وبايدن تتبادلان الاتهامات قبل ساعات من أول مناظرة بينهما

لحظة وصول ترامب وبايدن إلى كليفلاند لإجراء أول مناظرة تليفزيونية.. فيديو

بث مباشر .. انطلاق أول مناظرة بين ترامب ومنافسه جو بايدن

بايدن: ترامب فشل في مواجهة أزمة كورونا

ترشيحاتنا

ترامب ينفعل على بايدن في أول مناظرة تليفزيونية

يا واكل ناسك دمك خاين.. مواطن يلقن الإرهابي معتز مطر درسًا قاسيًا.. فيديو

أخبار الفن.. حقيقة خطوبة نبيلة عبيد.. ابنة ويل سميث مبسوطة بعلاقة والدتها

مراد منير نقل لمستشفى القوات المسلحة.. تطورات الحالة الصحية لـ4 مشاهير

صحيفة سعودية تؤكد فسخ البلايلي عقده مع أهلي جدة

كاد أن يبكي.. تامر أمين يتأثر على الهواء.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على لكزس lexus Es موديل 2020 .. صور

يصرخ في خوف.. هجوم شرس من طيور العقعق على رأس طفل.. فيديو

بتهمة سوء التغذية.. القبض على أبوين نباتيين تسببا في مرض خطير لرضيعتهما