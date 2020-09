ترامب يخرج كمامة من جيبه على الهواء ويسخر من بايدن .. فيديو

تجادل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع منافسه الديمقراطي جو بايدن، بشأن ارتداء الكمامات؛ للوقاية من فيروس كورونا.

وأظهر "ترامب" ، خلال أول مناظرة تليفزيونية مع الديمقراطي "بايدن" ، كمامة ، من جيبه، بعد سؤاله من المذيع كريس والاس ، عن سبب عدم ارتدائه الأقنعة.

وسخر الرئيس الأمريكي من الطريقة التي يرتدي بها بايدن الكمامة ، قائلاً "أنا لا أرتدي الكمامات مثله.. دائمًا ما تراه يرتدي القناع.. إنه يتحدث على بُعد 200 قدم.. ويرتدي أكبر قناع رأيته في حياتي".

وأوضح "ترامب" أنه يضع الكمامة؛ عندما يستدعي الأمر ذلك، مشيرًا إلى التزامه بقواعد التباعد الاجتماعي.

وتُعد تلك المناظرة هي الأولى بين ترامب وخصمه الديمقراطي جو بايدن، من بين 3 مناظرات مُقرّرة قبل موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الثالث من نوفمبر.

