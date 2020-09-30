ترامب: دفعت ملايين الدولارات كضرائب.. وبايدن: أظهر لنا إقرارك الضريبي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه دفع ملايين الدولارات كضرائب، على مدى سنوات؛ وذلك ردا على سؤال حول دفعه 750 دولارًا فقط كضرائب بين عامي 2016 و2017.





وأوضح "ترامب"، في أول مناظرة تليفزيونية مع منافسه الديمقراطي جو بايدن، أنه دفع 83 مليون دولار في سنة، ثم دفع 27 مليونًا في عام آخر.





وقاطع المرشح الديمقراطي جو بايدن، منافسه ترامب، قائلاً "أظهر لنا إقرارك الضريبي".





واتهم بايدن الرئيس الأمريكي بالتهرب من دفع الضرائب، واستغلال القانون، واصفا إياه بأسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة.





وتعد تلك المناظرة هي الأولى بين ترامب وخصمه الديمقراطي جو بايدن، من بين 3 مناظرات مقررة قبل موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الثالث من نوفمبر.



