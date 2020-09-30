بايدن: ترامب فشل في مواجهة أزمة كورونا

قال المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية، جو بايدن، إن الرئيس الحالي دونالد ترامب ليس لديه أي خطة بشأن مجال الصحة.





وأكد "بايدن"، أن ترامب فشل في التصدي لجائحة كورونا "كوفيد-19"، واصفًا الرئيس الأمريكي بـ"الكاذب".





وأشار -خلال أول مناظرة تليفزيونية بينهما- إلى وصول عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 7 ملايين حالة، متسائلاً: عن تصاعد عدد الوفيات بشكل قياسي مع عدم تحرك إدارته بشكل صحيح.





من جهته، قاطع ترامب "بايدن" مُتحدثًا عن نجاح إدارته في العمل على تطوير عدد من اللقاحات لعلاج فيروس كورونا.



