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ملفات

جو بايدن لـ ترامب: اخرس.. شاهد.. أول مواجهة رئاسية تتحول إلى شجار قبيح.. ترامب يهاجم منسق المناظرة كريس والاس.. والمرشحان يتقاتلان بسبب كورونا والمحكمة العليا

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 03:55 ص
صدى البلد
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على صالح
بدأ مرشح الرئاسة الامريكية عن الحزب الديمقراطي جو بايدن المناظرة الرئاسية الأولى بالهجوم الشرس بشكل مباشر على منافسه الجمهوري والرئيس الحالي دونالد ترامب .

وأثبت العرض الذي يستمر طيلة 90 دقيقة بين المتنافسين الرئاسيين في وقت مبكر أنه سيكون مباراة لـ "خروج المغلوب".

وأشار "ترامب" إلى أنه لن يمنع أي شيء - حتى توجيه ضربات لـ بايدن كي يؤلمه بهجمات على ابنه هانتر وقدراته العقلية.

حتى أن "ترامب" دخل في خلاف قصير مع مدير برنامج فوكس نيوز كريس والاس خلال النصف ساعة الأولى من الليل.

وكان المرشح الديمقراطي يحاول على الحفاظ على هدوئه في مواجهة اللكمات اللفظية المتوقعة، - خاصة فيما يتعلق بموضوع ضرائب الرئيس.