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أخبار العالم

ترامب يحذر من تزوير الانتخابات بسبب التصويت بالبريد.. وبايدن يهاجمه

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 04:43 ص
جو بايدن ودونالد
جو بايدن ودونالد ترامب
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قسم الخارجي
انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التصويت عبر البريد الإلكتروني، في الانتخابات المقبلة، معتبرًا أنه "سيؤدي لنتائج كارثية، ويسهل عملية التزوير".

وقال "ترامب"، في أول مناظرة رئاسية مع منافسه الديمقراطي جو بايدن، إن نتيجة الانتخابات "قد تظل مجهولة لأشهر"؛ إذا تم التصويت بالبريد.

في المقابل، دعا الديمقراطي بايدن، الأمريكيين للتصويت بقوة، عن طريق البريد، في الانتخابات الأمريكية.

وقال بايدن إن الرئيس الأمريكي يحاول تخويف الناس من عملية التصويت بالبريد، نافيًا وجود احتمالات للتزوير.

وتعد تلك المناظرة هي الأولى بين ترامب وخصمه الديمقراطي جو بايدن، من بين 3 مناظرات مقررة قبل موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الثالث من نوفمبر.
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