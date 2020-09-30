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أخبار العالم

الصحة الهندية تسجل 80 ألفا و472 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 08:17 ص
كورونا في الهند
كورونا في الهند
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أ ش أ
أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى ستة ملايين و225 ألفًا و764 حالة، وذلك عقب تسجيل 80 ألفًا و472 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة -حسبما ذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية- إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 97 ألفا و497 حالة، وذلك عقب تسجيل 1179 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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