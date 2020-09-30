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منوعات

يحارب السرطان ويقلل من خطر الوفاة.. اكتشاف فوائد مذهلة للفلفل الحار

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 08:24 ص
فلفل
فلفل
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عزة عاطف
غير الفلفل الحار الصورة النمطية المأخوذة عنه بتسببه في ظهور البواسير كما هو معروف عنه، وأثبت أن له فوائد قوية في الوقاية من السرطان وعدد من الأمراض الخطيرة، والأغرب أنه قد يقلل من خطر الوفاة.

أثبتت دراسات حديثة أن الفلفل الحار يمكنه المساعدة في تجنب وحل مجموعة كبيرة من المشكلات الصحية الخطيرة، كما قد يحد من خطر الوفاة المبكرة.

ووفقًا لمجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب فإن الفلفل الحار يحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية تمثلت في عدد من الفيتامينات مثل B وC وPro-A. 

ويعتقد الباحثون أن العنصر النشط المسمى الكابسيسين يقي من أمراض القلب والسمنة، فوفقا للتجارب المعملية يحمل الكابسيسين خصائص قوية مضادة للسرطان وقادرة على قتل أكثر من 40 نوعا من الخلايا السرطانية دون الإضرار بالخلايا الطبيعية.

كما يحارب الكابسيسين السرطان عن طريق وقف نمو الخلايا السرطانية وانقسامها، وإبطاء تكوين الأوعية الدموية الجديدة حول الأورام السرطانية، ومنعه من الانتشار إلى مناطق أخرى من الجسم.

بالإضافة إلى ذلك فإن الكابسيسين يقلل الكوليسترول وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية، وقد أكد خبراء الصحة أن تناول 5 جرام من الفلفل الحار قبل تناول وجبة غنية بالكربوهيدرات.

ثبت أنه يساعد على استقرار نسبة السكر في الدم ويمنع حدوث ارتفاعات كبيرة بعد الوجبات. كما ثبت أن الكابسيسين 
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