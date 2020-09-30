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توك شو

بالكمامة.. شاهد لحظة آداء نواف الأحمد اليمين الدستورية أميرًا للكويت

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 10:20 ص
نواف الاحمد
نواف الاحمد
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آيات أحمد

أدى نواف الأحمد اليمين الدستورية أميرًا للكويت، وحرص الأمير نواف الأحمد وكافة الحاضرين بمجلس الأمة على اتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة ، والحرص على التباعد الاجتماعي.

وقال أمير الكويت، " اقسم بالله العظيم أن احسن الدستور وأرعى مصالح الدولة واستقلال الوطن وسلامة أراضيه وحسن إدارة الدولة".


وكان رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم قد قال، إنه التقى بمعية رئيس مجلس الوزراء، أمس، أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، وقال "استمعنا لتوجيهاته، وتقررت دعوة مجلس الأمة لعقد جلسة خاصة الأربعاء فى الحادية عشرة صباحًا، يؤدى خلالها اليمين الدستورية وفقًا لنص المادة الـ60 من الدستور".


ووفقا للصحيفة، سبق اللقاء انعقاد اجتماع استثنائى لمجلس الوزراء نادى خلاله الشيخ نواف الأحمد أميرًا للبلاد بما عرف عنه من حكمة، وعفة، وإخلاص، وتفان لكل ما فيه رفعة الكويت ومصلحتها وأمنها وازدهارها".


ويتمتع الشيخ نواف الأحمد، الذى أصبح الأمير الـ16 للكويت، بمسيرة حافلة بالعطاء، تدرج فيها سلم المسئولية، شاغلًا خلالها العديد من المناصب المهمة.


واختير الشيخ نواف الأحمد وليًا للعهد عام 2006، بإجماع من أفراد الأسرة الحاكمة؛ نظرًا لما يتمتع به من شعبية واسعة فى الأسرة ولدى مختلف فئات المجتمع، حيث عرف بحسمه وتواضعه وحبه للعمل والإخلاص فيه بعيدًا عن الأضواء.

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