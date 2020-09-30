AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تكنولوجيا إنشاءات السكك الحديدية ومحركات القطارات برامج جديدة بجامعة سوهاج

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 10:49 ص
رئيس جامعة سوهاج
رئيس جامعة سوهاج
Advertisements
أنغام الجنايني

أعلن الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، عن موافقة المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بقرار رقم"٣٩٦٨" لعام ٢٠٢٠م، على بدء الدراسة ببرنامجي تكنولوجيا الإنشاءات المدنية للسكك الحديدية، وتكنولوجيا محركات وجرارات القطارات وذلك بكلية التكنولوجيا والتعليم بالجامعة.


وقال "عزيز" إن الجامعة تحرص علي تحديث وتطوير برامجها التعليمية وفقا لمعايير الجودة العالمية، حيث تتمثل اهمية تلك البرامج في تقديم تعليم تكنولوجي متميز وخدمات تعليمية وتدريبية ذات جودة عالية تناسب إحتياجات سوق العمل في مجالي صناعة السكك الحديدية وتكنولوجيا محركات وجرارات القطارات.


وتعمل تلك البرامج على تخريج جيل قادر على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة والمنافسة الإقليمية والعالمية، ويمتلك القدرة العالية على فهم التكنولوجيا الحديثة، وكيفية التعامل معها فى المجتمع الصناعى الخارجى وحل مشكلاتها وتطويرها إلى الأفضل.


أقرأ أيضًا| إصابة طفلة بنزيف داخلي بالمخ إثر سقوطها من شرفة منزلها بسوهاج

وقال الدكتور أحمد عبد الرحيم، القائم بعمل عميد كلية التكنولوجيا والتعليم، أن شروط القبول لتلك البرامج تاتي طبقًا لمجموع ورغبة الطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام الخمس سنوات، والحاصلين علي المعاهد التكنولوجية وما يعادلها، وايضًا دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام الثلاث سنوات وذلك بعد اجتياز امتحان المعادلة الذي تحدده لجنة قطاع التعليم التكنولوجي.


واوضح أنه يتم الدراسة بهذين البرنامجين بنظام الساعات المعتمدة، حيث تنقسم الدراسة إلي أربعة مستويات دراسية بنظام الفصلين الدراسيين، ليصبح الطالب بعدها حاصلًا علي بكالوريوس في التكنولوجيا باحد تخصص البرنامجين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجامعات التكنولوجية الحديثة نقلة نوعية في التعليم الحديث.. تعرف على الأقسام والمجالات

لطلاب التعليم الفني.. شروط الالتحاق بكلية التربية جامعة حلوان

شروط التحويلات ونقل القيد بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس

لطلاب الدبلومات الفنية بتنسيق 2020.. تعرف على شروط الالتحاق بكلية التربية بحلوان

كل ما تريد معرفته عن جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية| المجالات والأقسام

قبل افتتاحها اليوم.. تعرف على جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

ترشيحاتنا

سجن النسا ينتظر شيري وزمردة.. جواز عرفي بـ 80 ألف جنيه وجنس في السيارات بـ 4 آلاف جنيه

جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب 253 هاتف ايفون

القائد يقفز.. تحطم مقاتلة أمريكية من طراز "إف-35 بي" في الجو

مجدى عبدالغني: فايلر يمتلك عرضا أوروبيا

الأرصاد: أمطار متفرقة على سواحل البلاد وجنوب الصعيد غدا.. والقاهرة تسجل 32 درجة

نهاية أكتوبر..مد مهلة تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمعتهم الزعامة وسنة الرحيل .. 2020 تنهى رحلة قابوس ومبارك والصباح

لن تتوقع.. سعر صادم لفستان وحذاء ياسمين عبد العزيز في أحدث ظهور

مش بالسن.. 10 إطلالات شبابية لـ ليلى علوي أثارت الجدل في صيف 2020