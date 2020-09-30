تكنولوجيا إنشاءات السكك الحديدية ومحركات القطارات برامج جديدة بجامعة سوهاج

أعلن الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، عن موافقة المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بقرار رقم"٣٩٦٨" لعام ٢٠٢٠م، على بدء الدراسة ببرنامجي تكنولوجيا الإنشاءات المدنية للسكك الحديدية، وتكنولوجيا محركات وجرارات القطارات وذلك بكلية التكنولوجيا والتعليم بالجامعة.





وقال "عزيز" إن الجامعة تحرص علي تحديث وتطوير برامجها التعليمية وفقا لمعايير الجودة العالمية، حيث تتمثل اهمية تلك البرامج في تقديم تعليم تكنولوجي متميز وخدمات تعليمية وتدريبية ذات جودة عالية تناسب إحتياجات سوق العمل في مجالي صناعة السكك الحديدية وتكنولوجيا محركات وجرارات القطارات.





وتعمل تلك البرامج على تخريج جيل قادر على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة والمنافسة الإقليمية والعالمية، ويمتلك القدرة العالية على فهم التكنولوجيا الحديثة، وكيفية التعامل معها فى المجتمع الصناعى الخارجى وحل مشكلاتها وتطويرها إلى الأفضل.





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وقال الدكتور أحمد عبد الرحيم، القائم بعمل عميد كلية التكنولوجيا والتعليم، أن شروط القبول لتلك البرامج تاتي طبقًا لمجموع ورغبة الطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام الخمس سنوات، والحاصلين علي المعاهد التكنولوجية وما يعادلها، وايضًا دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام الثلاث سنوات وذلك بعد اجتياز امتحان المعادلة الذي تحدده لجنة قطاع التعليم التكنولوجي.





واوضح أنه يتم الدراسة بهذين البرنامجين بنظام الساعات المعتمدة، حيث تنقسم الدراسة إلي أربعة مستويات دراسية بنظام الفصلين الدراسيين، ليصبح الطالب بعدها حاصلًا علي بكالوريوس في التكنولوجيا باحد تخصص البرنامجين.