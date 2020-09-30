بالحرير الأزرق.. ديميت اوزديمير بإطلالة ناعمة مع بطل مسلسل منزلي

وأكملت

في وضع الماكياج؛ حيث اختارت اللون الكشمير الناعم كأحمر شفاه، مع وضع الاي لاينر والماسكرا لتبرز من جمال عينيها، وطلا

ء اظافر باللون الأوف وايت .