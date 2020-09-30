بالحرير الأزرق.. ديميت اوزديمير بإطلالة ناعمة مع بطل مسلسل منزلي

حرصت الممثلة التركية ديميت اوزديمير على مشاركة متابعيها صورة مع بطل مسلس منزلي لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرت بإطلالة ناعمة ورقيقة مع الممثل التركي إبراهيم تشيليكول ، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
وتألقت ديميت اوزديمير وهي ترتدي قميص من الحرير باللون الأزرق الناعم وأكمام طويلة وهاي كول من الرقبة، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.
وتركت ديميت اوزديمير شعرها منسدلا على ظهرها مع رفع الخصلات الامامية من شعرها، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.
وأكملت ديميت اوزديمير في وضع الماكياج؛ حيث اختارت اللون الكشمير الناعم كأحمر شفاه، مع وضع الاي لاينر والماسكرا لتبرز من جمال عينيها، وطلاء اظافر باللون الأوف وايت .
ولم تتكلف ديميت اوزديمير في ارتداء الإكسسوارات؛ حيث اكتفت بارتداء قرطين ناعمين باللون الذهبي.
واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..