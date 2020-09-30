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أخبار العالم

انهيار أسعار الذهب وارتفاع الدولار| تفاصيل

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:30 ص
انهيار اسعار الذهب
انهيار اسعار الذهب وارتفاع الدولار
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سمر صالح
يتجه الذهب صوب تسجيل أكبر انخفاض شهري منذ أربعة أعوام، إذ يدفعه الدولار القوي للانخفاض اليوم الأربعاء، مع عودة الحذر إلى الأسواق بعد أول مناظرة رئاسية في الولايات المتحدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1885.81 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0618 بتوقيت جرينتش، ليتراجع 4.3% منذ بداية الشهر الجاري، فيما سيكون أسوأ أداء شهري منذ نوفمبر 2016.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1893.30 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1%، ويمضي صوب تحقيق أكبر مكسب شهري منذ يوليو 2019، ما يزيد تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وقال هان تان، محلل السوق لدى "إف.إكس.تي.إم" إن "مكاسب الدولار عقب المناظرة أحبطت أحدث محاولة للذهب لبلوغ المستوى النفسي المهم عند 1900 دولار"، مضيفا أن العملة هي أصل الملاذ الآمن المفضل للمستثمرين حاليا.

وأضاف "إذا نما قلق المستثمرين أكثر حيال احتمالات تأخر نتيجة الانتخابات، فإن الضبابية السياسية الممتدة قد تقدم دعما آخر للمعدن على مدى الأسابيع المقبلة".

وفقد الذهب أيضا بعض بريقه بفعل بيانات صينية إيجابية لأنشطة قطاعي الصناعة والخدمات، في الوقت الذي يقتفي فيه المتعاملون في السوق أثر إحراز تقدم في مشروع قانون جديد للدعم المالي متعلق بكورونا في الولايات المتحدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1.7% إلى 23.76 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 1.9% إلى 867.72 دولار، وارتفع البلاديوم 0.5% إلى 2319.05 دولار.
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