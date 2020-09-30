وزير السياحة: استضافة 30 سفيرا فى شرم الشيخ على خلفية مبادرة "إيكو ايجيبت"..فيديو

قال وزير السياحة والآثار، الدكتور خالد العنانى، إنه تم استضافة 30 سفيرا فى شرم الشيخ على خلفية مبادرة " ايكو ايجيبت"، مؤكدًا أن العاملين فى قطاع السياحة على أعلى مستوى ونقلت تجربة مصر فى تطبيق الإجراءات الوقائية فى الفنادق السياحية إلى الدول التى قمت بزيارتها.













وأضاف وزير السياحة والآثار ، خلال حديثه ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، كل العاملين فى منظومة السياحة يعلمون مخاطر عدم اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، منوهًا ان مصر كانت تستقبل 6 آلاف سائح كل يوم حتى نهاية أغسطس وبدأت الأعداد تقل قليلًا مع بدء تطبيق تحليل الـpcr فى مصر ولكنها فى طريقها للتزايد تدريجيًا.









وأوضح أنه تم عمل حملة ترويجية كبيرة لتشجيع السائحين على الاقبال لمصر وللتأكيد على أن السياحة آمنة فى مصر وأن الإجراءات الاحترازية آمنة، مؤكدًا أنه تم تقليل أعداد السائحين داخل الأوتوبيس الواحد والحرص على ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى.





و كشف وزير السياحة والآثار، عن التسهيلات المقدمة لجذب السياح، موضحًا أن هناك برنامج تحفيز طيران يقدم للطيران الأجنبي، مع منح تأشيرات مجانية للمحافظات السياحية لأول مرة في مصر حتى 31 أكتوبر، مع تقديم وزارة الطيران الخدمات الأرضية والرسوم بالمطارات، ووزارة البترول خفضت سعر الوقود للطائرات، وتم عمل مبادرات لدعم القطاع السياحي من البنك المركزي، للحفاظ على القطاع والحفاظ على المليون مواطن الذين يعملوا بقطاع السياحة كفرص عمل مباشرة.، كما تم انتاج فيلم " رحلة سائح لمصر" كرسالة طمانة للسائح الوافد إلى مصر.



