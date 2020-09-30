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وزير السياحة: المحافظات الساحلية تسجل صفر كورونا ونتعامل مع الجائحة بشفافية.. فيديو

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:47 ص
وزير السياحة
وزير السياحة
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آيات أحمد
قال وزير السياحة والآثار، الدكتور خالد العنانى، إنه تقرر عمل تحليل " pcr" للحفاظ على السائحين والمصريين والحرص على تسجيل أعداد اصابة بسيطة بفيروس كورونا، منوهًا ان هناك 25 طائرة وصلت إلى الغردقة وشرم الشيخ حتى نهاية أغسطس.

وأضاف وزير السياحة والآثار، خلال حديثه ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن المحافظات الساحلية تسجل صفر كورونا منذ فترة كبيرة جدًا، مؤكدًا أن الدولة ووزارة الصحة يتعاملون مع جائحة فيروس كورونا بكل شفافية، مؤكدًا أن هناك ربع مليون سائح زار مصر منذ الاول من شهر يوليو الماضى وحتى الآن.

وتابع انه تم دعوة سفراء عدد من الدول فى مدينة شرم الشيخ للتعرف على الإجراءات الاحترازية فىا لشواطئ والمسارح ورحلات الغطس والمحميات الطبيعية، منوهًا أن السفراء هم من سيدعون مواطنين دولهم لزيارة مصر وذلك من خلال التقارير التى يكتبونها، مضيفًا " السفراء أشادوا بشدة الإجراءات الاحترازية المتبعة فى مصر.

وأوضح أنه تم استضافة 30 سفير فى شرم الشيخ على خلفية مبادرة " ايكو ايجيبت"، مؤكدًا أن العاملين فى قطاع السياحة على أعلى مستوى ونقلت تجربة مصر فى تطبيق الإجراءات الوقائية فى الفنادق السياحية إلى الدول التى قمت بزيارتها.
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