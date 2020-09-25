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أخبار البلد

وزير السياحة و٣٠ سفيرًا يتفقدون الإجراءات الاحترازية بمستشفى شرم الشيخ

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 06:57 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
زار اليوم الجمعة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بصحبة ٣٠ سفيرًا من سفراء الدول الأجنبية في مصر، خلال زيارتهم الحالية لمدينة شرم الشيخ في إطار الاحتفال بيوم السياحة العالمي، مستشفى شرم الشيخ الدولي وذلك لاطلاع السفراء على الإجراءات الاحترازية والنظم والتجهيزات الطبية للحماية والوقاية والتعقيم والتطهير التي يتم اتخاذها بالمستشفى، بالإضافة إلى الإمكانيات والتجهيزات الطبية الموجودة بها من معامل وعناية مركزة وأجهزة للتنفس الصناعي وآسرة وغيرها من الإمكانات الطبية.

وشارك في الزيارة الدكتور بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية.

وقد تم زيارة منطقة الفرز التي يتم فيها فحص المريض، وأجنحة العناية المركزة والأشعة المقطعية وغيرها من الأجنحة المختلفة بالمستشفى.

ومن جانبهم، أشاد السفراء بالأجهزة والمعامل الطبية الموجودة بالمستشفى وتجهيز غرف العناية المركزية بها، معربين عن سعادتهم بعدم وجود أية حالة كورونا في المستشفى أثناء زيارتهم لها.

جدير بالذكر أن زيارة وزير السياحة والآثار لمدينة شرم الشيخ قد بدأت أمس مع وزراء كل من الطيران المدني والبيئة والدولة للإعلام، و٣٠ سفيرًا من سفراء الدول الأجنبية في مصر للاحتفال بيوم السياحة العالمي.

وتضمنت هذه الزيارة تفقد الوزراء والسفراء الإجراءات الاحترازية المتبعة في مطار شرم الشيخ وضوابط السلامة الصحية المطبقة في أحد الفنادق بالمدينة، بالإضافة إلى زيارة متحف شرم الشيخ، والمشاركة في ماراثون للدراجات الهوائية والذي نظمته وزارة السياحة والآثار.
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