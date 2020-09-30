اجتازوا دورة إعداد المعلم الجامعي.. جامعة سوهاج تُكرم 89 متدربا

كرّم الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، 89 معاونا من الهيئة التدريسية لاجتيازهم دورة إعداد المعلم الـ 55، والتي نظمتها كلية التربية عن طريق الفيديو كونفرنس للمرة الأولى، وذلك اتباعًا لإجراءات التباعد للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المُستجد.





وأشار "عزيز" في بيان، الأربعاء، إلى أن الهدف من هذا البرنامج التدريبي هو تنمية القدرات والمهارات المهنية للمدرسين المساعدين ومعاوني أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، فيما يتعلق بالجوانب التربوية والنفسية والتعليمية من خلال التعرف على طرق وأساليب التدريس الجامعي ومدى ملائمتها فى العملية التعليمية.





بالإضافة إلى إكتساب مهارات التدريس الجامعي، وذلك عن طريق التدريس المصغر وإعداد المعلم الجامعي إعدادًا مهنيًا لتمكينه من طرق التدريس الحديثة وأساليب معاملة أنماط الطلاب المختلف، إلى جانب إطلاعه على الجوانب المهنية والقانونية والتكنولوجية ومستحدثاتها المُتعلقة بمهنية التعليم واكتسابه عدد من التدريبات العملية.



