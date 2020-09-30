ضبط 18 طن جبن ومخللات مجهولة المصدر بمصنع بدون ترخيص بالقليوبية

تمكنت مباحث التموين فى القليوبية بالتنسيق مع إدارة المسطحات المائية من ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج السلع الغذائية بالقناطر الخيرية حيث قام بتجميع سلع غذائية منتهية الصلاحية تمهيدا لطرحها بالأسواق وتوزيعها على جمهور المستهلكين، تم تحرير محضر بالواقعة.



وعلى الفور تم تشكيل حملة بالتنسيق مع شرطة المسطحات بالقناطر الخيرسية، وتم ضبط 18,31 طن منتج نهائى "جبن مطبوخ، مخللات"، بدون مستندات مجهولة المصدر ومعبأة داخل عبوات مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية، ومستلزمات وأدوات إنتاج 3,5 طن ملح خشن بدون مستندات مجهولة المصدر، و24,400 عبوة فارغة مدون عليها علامات تجارية مختلفة، و9 ماكينة تصنيع، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج السلع الغذائية بالقناطر الخيرية، تم تحرير محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق



و شنت أجهزة مديرية الشئون الصحية بمحافظة القليوبية حملة على الاسواق والمحال التجارية بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وتمكنت الحملة من ضبط 4 طن مكرونة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الادمى.



تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد أحمد عبد العليم مدير مباحث التموين بالقليوبية يفيد ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج السلع الغذائية بالقناطر الخيرية قام بتجميع سلع غذائية منتهية الصلاحية تمهيدا لطرحها بالأسواق وتوزيعها على جمهور المستهلكين، وهو ما يشكل خظورة على صحة المواطنين.