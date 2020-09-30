خلال حربها مع أرمينيا.. طائرات أذربيجانية تنقل أسلحة من إسرائيل

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية اليوم الأربعاء، أن طائرة شحن أذربيجانية هبطت في قاعدة "عوفدا" الواقعة جنوب إسرائيل وحملت شحنة أمنية، وذلك على خلفية الاشتباكات المسلحة العنيفة الدائرة بين أذربيجان وأرمينيا في إقليم ناغورني قره باغ.





وأضافت "يديعوت" أن طائرتي شحن أذربيجانيتين هبطتا في قاعدة "عوفدا"، حيث وصلتا في رحلة جوية مباشرة من باكو. ويأتي ذلك بالرغم من دعوات أرمينيا التي طالبت إسرائيل بالتوقف عن تسليح الجيش الأذربيجاني.





وقال الموقع إنه "من الناحية الفعلية على الأقل، وفي سياق القتال الدائر في القوقاز، تتواجد إسرائيل حاليا في الجانب نفسه مع تركيا، التي تمنح رعايتها للآذريين".





ورجح الموقع أن قسما كبيرا من التسليح الإسرائيلي للجيش الأذربيجاني هو "جوي وبري، إلى جانب مئات الطائرات بدون طيار المتطورة، وحتى طائرة خاصة حافظ إسرائيل على التعتيم عليها طوال سنين".





وترددت أنباء في إسرائيل، في العام 2017، عن أن شركة "إيرناوتيكس" الإسرائيلية لتصنيع طائرات بدون طيار، أجرت تجربة على طائرة مسيرة "انتحارية"، من طراز "هاروب"، ضد موقع مأهول للجيش الأرميني، بناء على طلب أذربيجان.





ولفتت "يديعوت أحرونوت" إلى أن إسرائيل تحاول إخفاء صفقات الأسلحة هذه مع أذربيجان، وغيرها من الدول في شرق آسيا، وخاصة تلك التي تخوض صراعات مع دول مجاورة. وأشارت تقارير إلى أن أذربيجان اشترت أسلحة من إسرائيل بمبلغ خمسة مليارات دولار تقريبا، وهذا مبلغ يزيد عن صادرات الأسلحة الإسرائيلية كلها في العام الواحد.





وأضافت أنه خلال السنتين الأخيرتين، وفي إطار "التعاون الأمني بين إسرائيل وأذربيجان، تهبط في قاعدة عوفدا التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي طائرات شحن تابعة لوزارة الدفاع الأذرية وتحمّل عتاد أمني".