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محافظات

ضبط 1.750 كيلو دواجن مجهولة المصدر في كفر الشيخ.. صور

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 01:09 م
صدى البلد
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محمود زيدان
قاد المهندس جمال يونس رئيس مركز ومدينة الحامول يرافقه الدكتور شريف محمد السيد رئيس قسم التفتيش على اللحوم والمجازر، ورزق العدوي رئيس الرقابة التموينية، والسعدني بدير مفتش، أول الأغذية بالإدارة الصحية حملة علي محلات بيع الدواجن واللحوم المجمدة والمخابز.

يأتي هذا تنفيذًا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الرقابة على الأسواق ومحلات الجزارة والدواجن والمخابز البلدية والإفرنجية لضبط الأسعار.

وأسفرت الحملة، عن ضبط 1750 كيلو جرام دواجن، تضمنت ضبط طن دواجن مجهولة المصدر 500 كجم دواجن مذبوحة خارج الإشراف الطبي ، 250 كيلو جرام دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما حررت الحملة، محضر نظافة، ومحضري شهادات صحية، ومحضر لاستيلاء مخبز على 450 رغيفا، ومحضر عدم إعلان وقد تم تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين وجارٍ العرض علي النيابة العامة.
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