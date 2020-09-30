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تعليم

وجه ببذل مزيد من الجهد.. وكيل تعليم الفيوم يتابع تدريب المعلمين على منصة Edmodo

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 03:58 م
جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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الفيوم - نبيل أبو السعود
نظمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، ممثلة في مركز التطوير التكنولوجي، فعاليات البرنامج التدريبي المتميز للتدريب على منصات التواصل Edmodo وبنك المعرفة وكيفية التواصل مع الطلاب والمعلمين. 

وبحسب بيان، الأربعاء، تابع محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، تدريب المعلمين والاخصائيين بمدرسة مدينة فارس تعليم اساسي بغرب الفيوم التعليمية، بحضور محمد فاروق، مدير المركز التكنولوجي ومسئولي التطوير التكنولوجي بغرب الفيوم.  


وأكد وكيل الوزارة على ضرورة إتاحة التدريب لجميع المعلمين على مستوى المحافظة بجميع الإدارات التعليمية  ، كما تقدم  برسالة شكر لمسئولي التطوير التكنولوجي بالمديرية وغرب الفيوم وذلك للجهد المبذول في العمل

من جانب آخر عقد محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم مع موجهي عموم الأنشطة والشئون التنفيذية بديوان المديرية، بحضور الدكتورة ميمي اسحق مدير عام الشئون التنفيذية، والدكتور محمد صلاح مدير الأنشطة بالمديرية.

وتقدم وكيل الوزارة بالترحيب للحضور والتهنئة بفوز الأنشطة بمراكز متقدمة على مستوى الجمهورية فى عدد من المسابقات.

وأكد وكيل الوزارة ضرورة إنهاء الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2021، ونبه مشددا بضرورة التوعية المستمرة لتجنب العدوى من الأمراض المعدية وبخاصة فيروس كورونا. 

وأشار إلى ضرورة بذل مزيد من الجهد والمشاركة في جميع الأنشطة والمسابقات على مستوى المحافظة، وكذلك المسابقات التى يتم تنظيمها على مستوى الجمهورية، مؤكدا على أهمية ممارسة الأنشطة التربوية وانها مكمل تعليمي هام.


وجه ببذل مزيد من الجهد.. وكيل تعليم الفيوم يتابع تدريب المعلمين على منصة Edmodo
وجه ببذل مزيد من الجهد.. وكيل تعليم الفيوم يتابع تدريب المعلمين على منصة Edmodo
وجه ببذل مزيد من الجهد.. وكيل تعليم الفيوم يتابع تدريب المعلمين على منصة Edmodo
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