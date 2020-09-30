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محافظات

محافظ قنا يعلن خلو المستشفيات من أي حالات إيجابية بـ فيروس كورونا

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 05:26 م
صدى البلد
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يوسف رجب

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، خلو مستشفيات المحافظة من أي حالات إيجابية بفيروس كورونا المستجد.

وأشار محافظ قنا، إلي خروج جميع الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس بعد تحول نتائجهم من الإيجابية إلي السلبية وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم وفقا لإرشادات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

أوضح الداودى، أن ما حدث تم بعد شهور طويلة بذل فيها الأطباء وفرق التمريض جهوداً مضنية لرعاية ومتابعة الحالات المصابة بالفيروس وتوعية المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية السليمة.

وأوضح محافظ قنا، أن التزام المواطنين أيضا كان له دور كبير فى انخفاض معدل الإصابات بالفيروس.

وناشد محافظ قنا، المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا والإلتزام بارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والابتعاد عن التواجد فى الأماكن المزدحمة للحفاظ علي خلو المحافظة من الفيروس.


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