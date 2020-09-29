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حوادث

مصرع شخص أسفل جدار قديم في قرية حجازة قبلي بقنا

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 11:19 م
صدى البلد
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يوسف رجب

لقى شخص مصرعه، أسفل جدار قديم فى قرية حجازة قبلى التابعة لمركز قوص بقنا.


تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص، يفيد بمصرع سعود سيد بسطاوى ٣٣ عاما، أسفل جدار عقار قديم بقرية حجازه قبلى.


تبين من التحريات الأولية، أن الجدار سقط على المتوفى أثناء وجوده أسفل الجدار، ما أدى إلى وفاته فى الحال.


من جانبه، دفع مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور بدوي سعيد، مدير مرفق قنا، بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مستشفى قوص المركزى.


تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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