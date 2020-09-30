منافسات ثقافية ورياضية وعلمية.. جامعة جنوب الوادي تنظم معسكرا لاستقبال الطلاب الجدد





نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بـجامعة جنوب الوادي، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، معسكر لاستقبال الطلاب الجدد مع بداية العام الجديد.





وأكد رئيس الجامعة، أن المعسكر يتضمن دعوة الطلاب الجدد للمشاركة في الأنشطة الطلابية وحملات توعية الطلاب للحفاظ على الصحة و مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروسات.





وأضاف رئيس الجامعة، أن المعسكر يتضمن منافسات ثقافية و فنية و رياضية وعلمية ويتم توزيع جوائز على الفائزين في المنافسات المختلفة ويستمر المعسكر حتى الأسبوع الأول من بدء العام الجامعي 2020/ 2021.





كما شدد رئيس الجامعة، على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حرصًا على سلامة الطلاب وت ن فيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء الواردة في هذا الشأن.





يذكر أن جامعة جنوب الوادى، بدأت استعداداتها مبكرًا لاستقبال العام الدراسى الجديد، حيث تم تجهيز المدن الجامعية و كافة الكليات بمعاملها لاستقبال الطلاب و الطالبات مع أول أيام الدراسة.





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