جوائز مالية قيمة لأفضل 10 أفكار.. محافظ أسوان يدشن مسابقة للشباب

تواصل محافظة أسوان جهودها لتنمية وتطوير المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ضمن مسابقة " شباب أسوان يبتكر " التى قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتدشين فعالياتها التى تستهدف كافة الفئات من الشباب الأسوانى الراغبين فى إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة فى المجالات الصناعية والإنتاجية والحرفية والخدمية ، وكذا الأنشطة الإنتاجية فى المجال الزراعى بهدف توفير فرص عمل حقيقة للشباب .





وأكد اللواء أشرف عطية أن مسابقة " شباب أسوان يبتكر " هى مبادرة تهدف لتأهيل وتدريب مجموعات من شباب الخريجين، لاسيما فى ظل ما ستشهده المحافظة خلال الفترة القادمة من افتتاح مجمعات صناعية جديدة مثل المنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك بمركز نصر النوبة والتى ستضم 308 ورش ومصنع صغير كمرحلة أولى .





موضحًا أنه سوف يتم منح جوائز مالية قيمة لأفضل 10 أفكار ابتكارية فى المجال الصناعى الإنتاجى ، فضلًا عن رعاية أصحاب الأفكار الفائزة من خلال حاضنة أعمال لتقديم الدعم والمشورة فى المجال الفنى والمالى بواسطة الرعاة المشاركون وفى مقدمتهم جامعة أسوان وفرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأسوان .





واقرأ أيضًا :

وفى نفس السياق كلف أشرف عطية بعقد اجتماع تنسيقى برئاسة الدكتورة غادة يحيى نائب المحافظ والتى أشارت إلى أن هذه المسابقة تعد أحد المحاور الرئيسية لأعمال ومهام لجنة تنمية وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التى تم تشكيلها بقرار محافظ أسوان ، موضحه بأن هذه المسابقة تسعى لدعم وتطوير شباب المستثمرين وأصحاب الأفكار المتميزة والمبتكرين لتقديم رؤيتهم فى إقامة مشروعات فى المجال الصناعي الإنتاجى.





وأشارت نائب المحافظ إلى أن اللجنة حددت ثلاث مراحل للمسابقة حيث تنطلق المرحلة الأولى فى الفترة من أول أكتوبر وحتى 31 أكتوبر 2020 وهى تختص بتقديم طلبات الإشتراك فى المسابقة وتقيم الأفكار ، فيما ستنطلق المرحلة الثانية فى 16 نوفمبر وتنتهى فى 15 ديسمبر القادم وتختص بتدريب المتقدمين (أعرف قدراتك ومهاراتك) ، لافتة إلى أن المرحلة الثالثة ستبدأ فى 16 ديسمبر وتنتهى فى 10 يناير 2021 حيث سيتم تنظيم برنامج "ابدأ مشروعك" .