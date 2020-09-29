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محافظات

بمتحصلات 31.5 مليون جنيه.. محافظ أسوان: 7412 طلب تصالح حتى الآن

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 03:55 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى ورجال الأعمال والمستثمرين والشركات لتفعيل دور المشاركة المجتمعية الجادة من خلال مساهمتهم فى تحمل قيمة مقابل جدية التصالح بنسبة 25 % لأصحاب مخالفات البناء من محدودى الدخل والبسطاء من أجل إنهاء إجراءات التصالح داخل القرى والأحياء الشعبية.

ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر الأكثر إحتياجًا ومحدودى الدخل والبسطاء.

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وأكد اللواء أشرف عطية على أن تنفيذ ذلك سيساهم فى رفع الأعباء المالية عن هؤلاء المواطنين وتسهيل إجراءات التصالح لهم للوصول إلى تحقيق الإستقرار والمعيشي لهم، وهو الذي يتوازى مع التسهيلات الأخرى التي منحتها الحكومة خلال الفترة الماضية.

وكشف أشرف عطية عن أن إجمالي عدد طلبات التصالح التى تقدم بها المواطنين لتوفيق أوضاعهم فى مخالفات البناء بلغت 7412 طلب حتى الآن بإجمالي متحصلات مالية وصلت إلى 31 مليون و585 ألف جنيه.

وأشار محافظ أسوان إلى ضرورة قيام أصحاب التصالح فى مخالفات البناء بإنهاء الإجراءات الخاصة بهم من خلال تقديم أى مستندات متاحة للوحدة المحلية المختصة حتى نهاية أكتوبر القادم وهو الذي يتواكب مع ضرورة إلتزام المترددين على مراكز ومنافذ تلقى الطلبات بالإجراءات الوقائية وخاصة إرتداء الكمامات والحفاظ على التباعد لمنع إنتشار فيروس كورونا.
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