تسهيلات عديدة لإنهاء ملفات التصالح فى مخالفات البناء بأسوان.. و 6 آلاف طلب حتى الآن بمتحصلات تجاوزت الـ 26 مليون جنيه

التصالح فى مخالفات البناء والحفاظ على حق الدولة والشعب فى أراضيه يعتبر من أبرز الملفات التى تلقى اهتماماً بلا حدود من الجهات المختصة ومن المواطنين فى نفس الوقت.





ومع التسهيلات العديدة التى قدمتها الحكومة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وأعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ليوم الخميس بمد فترة تلقى طلبات التصالح حتى 31 أكتوبر القادم .





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تلقى " صدى البلد " فى السطور التالية أصداء هذا القرار الإنسانى على المواطنين من أصحاب طلبات التصالح والذين قدموا الشكر لأجهزة الدولة لما تبذله من جهود متواصلة على مدار اليوم والتى تمتد لساعات طويلة حتى الفترة المسائية وفى أيام الأجازات والعطلات الرسمية لتلقى طلبات التصالح.





وأشاد صالح المصرى بما لمسه من تسهيلات عديدة يتم تقديمها داخل المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين حيث أن هناك معاملة كريمة من الموظفين والعاملين بهذه المراكز، بجانب أننا شاهدنا ما تم الإعلان عنه من تيسيرات كبيرة، ولهذا فأن ما يتم هذه الأيام يعتبر فرصة ذهبية بكل المقاييس لإنهاء إجراءات التصالح ، ولاسيما بأنه سيتم توصيل المرافق وتسجيل عقود الملكية لنا ، وأن الأسعار مناسبة بعد التخفيضات الأخيرة والتى وصلت نسبتها إلى 50 جنيه للمتر الواحد فى القرى والنجوع والكفور، بجانب مد فترة تلقى الطلبات.





بينما تقدم نصر الدين جاد بالشكر لكافة الجهود المبذولة للتيسير فى تلقى طلبات التصالح والتى نشهد منها الحفاظ على صحة المترددين داخل المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين ومنها تنظيم عملية الدخول ، والإلتزام بالتباعد الإجتماعى على مسافات فى الصفوف والمقاعد ، وتوفير المطهرات لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد ، مع الإلتزام بإرتداء الكمامات أثناء الدخول .





هذا وقد أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن إجمالى عدد طلبات التصالح التى تقدم بها المواطنين لتوفيق أوضاعهم فى مخالفات البناء، موضحا أنها بلغت نحو 6 ألاف طلب حتى الآن بإجمالى متحصلات مالية وصلت لأكثر من 26.5 مليون جنيه.





وأكد المحافظ على أهمية قيام أصحاب التصالح فى مخالفات البناء بإنهاء الإجراءات الخاصة بهم لما يمثله قانون التصالح من فرصة ذهبية لإنهاء جميع المشاكل التى تتعلق بالمبنى المتصالح عليه .





وقال إنه يتم تقديم أى مستندات متاحة للوحدة المحلية المختصة حتى نهاية سبتمبر الجارى مع ضرورة إستيفاء باقي المستندات خلال شهرين وخاصة أنه خلال فترة وجيزة ستقوم لجنة فنية بمعاينة المخالفة .





وأضاف محافظ أسوان أنه تم تكليف مسئولى المحليات بزيادة أعداد الموظفين ومنع الأجازات إلا للضرورة القصوى داخل المراكز التكنولوجية المختلفة لإتاحة الفرصة الكاملة لتلقى طلبات التصالح مع زيادة ساعات العمل إلى فترات مسائية تمتد حتى الساعة الثانية عشر مساءًا ، علاوة على فتح منافذ أخرى بالقرى الرئيسية لإستيعاب الإقبال المتزايد من المواطنين .





ولفت أشرف عطية إلى أن ذلك يتواكب مع تطبيق الإجراءات الوقائية بتوفير المطهرات وإرتداء الكمامات لمنع إنتشار فيروس كورونا حماية للمواطنين والموظفين وخاصة أنه سيتم تكريم أفضل 3 مدن فى معدلات ونسب الطلبات.





فيما فيما تم الإعلان عن قانون التصالح يمثل للمتصالح فرصة ذهبية لإنهاء جميع مشاكله التى تتعلق بالمبنى حيث يتم تقديم أى مستندات متاحة للوحدة المحلية المختصة مع ضرورة إستيفاء المستندات خلال شهرين .





وتجرى حالياً أعمال فحص طلب التصالح الخاص بك، وخلال فترة وجيزة ستقوم لجنة فنية بمعاينة المخالفة ، وسيتم التواصل مع المواطن تليفونياً لإجراء المعاينة بمعرفة اللجنة الفنية للبت فى طلب التصالح وهى لجنة فنية هندسية متخصصة، وعلى المتصالح أن يحاول مساعدة اللجنة لإنجاز مهمتها بما يحقق مصلحتك وإزالة العوائق التى تعوق الحركة داخل المبنى أثناء المعاينة وتوفير إضاءة مناسبة إذا تطلب الأمر إجراء معاينة مسائية .





كما يحاول التأكد من تطابق الجزء المخالف مع الرسومات المقدمة بطلب التصالح بمعرفة المهندس الذى أعد الرسومات تجنباً لإعادة الرسومات ولسرعة البت فى طلبك، وإستيفاء أى بيانات أو مستندات أو تقارير يكون فقط للضرورة القصوى والحاجة الماسة إليها ، مع ضرورة أن يكون كل ما يتعلق بالمبنى من أوراق ومستندات جاهزة لإطلاع اللجنة عليها .



