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تعليم

منطقة أسوان الأزهرية تتجمل بيد مبدعي التربية الفنية.. صور

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 04:46 م
كلية التربية النوعية
كلية التربية النوعية ب اسوان
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شاذلى عبد الفتاح
أطلقت منطقة أسوان الأزهرية مبادرة لتجميل وتزيين جدارن المنطقة والمعاهد الأزهرية وذلك ضمن الإستعدادات التى تجريها المنطقة للعام الدراسى الجديد 2020/2021.

ويأتى ذلك تحت رعاية فضيلة الشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ، وفضيلة الشيخ أحمد عبد الحميد رئيس منطقة أسوان الأزهرية .

وقال الشيخ أحمد عبد الحميد بأن تنفيذ هذه المبادرة يأتى فى محاولة لترك بصمات إبداعية جديدة قبل بدء العام الدراسى الجديد لنشر روح التفاؤل والإجتهاد والعمل. 

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وأشار أحمد عبد الحميد بأن هذه المبادرة تتم بإشراف ومتابعة التوجيه العام للتربية الفنية ، وتوجيه التربية الفنية ، وبدعم من مكتب الخدمة الإجتماعية المدرسية ، وبمشاركة معلمى التربية الفنية المتميزين .

ا وتواصل المنطقة الأزهرية باسوان تنظيم الندوات التوعوية لضرورة الإهتمام بالنشء وغرس القيم الأخلاقية ومبادئ الوطنية منذ الصغر حتى ينشأ الأجيال وهم يحملون معانى الإنتماء للوطن وحبه .
منطقة أسوان الأزهرية تتجمل بيد مبدعي التربية الفنية.. صور
منطقة أسوان الأزهرية تتجمل بيد مبدعي التربية الفنية.. صور
منطقة أسوان الأزهرية تتجمل بيد مبدعي التربية الفنية.. صور
منطقة أسوان الأزهرية تتجمل بيد مبدعي التربية الفنية.. صور
منطقة أسوان الأزهرية تتجمل بيد مبدعي التربية الفنية.. صور
منطقة أسوان الأزهرية تتجمل بيد مبدعي التربية الفنية.. صور
منطقة أسوان الأزهرية تتجمل بيد مبدعي التربية الفنية.. صور
منطقة أسوان الأزهرية تتجمل بيد مبدعي التربية الفنية.. صور
منطقة أسوان الأزهرية تتجمل بيد مبدعي التربية الفنية.. صور
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