منطقة أسوان الأزهرية تتجمل بيد مبدعي التربية الفنية.. صور

أطلقت منطقة أسوان الأزهرية مبادرة لتجميل وتزيين جدارن المنطقة والمعاهد الأزهرية وذلك ضمن الإستعدادات التى تجريها المنطقة للعام الدراسى الجديد 2020/2021.
ويأتى ذلك تحت رعاية فضيلة الشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ، وفضيلة الشيخ أحمد عبد الحميد رئيس منطقة أسوان الأزهرية .
وقال الشيخ أحمد عبد الحميد بأن تنفيذ هذه المبادرة يأتى فى محاولة لترك بصمات إبداعية جديدة قبل بدء العام الدراسى الجديد لنشر روح التفاؤل والإجتهاد والعمل.
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وأشار أحمد عبد الحميد بأن هذه المبادرة تتم بإشراف ومتابعة التوجيه العام للتربية الفنية ، وتوجيه التربية الفنية ، وبدعم من مكتب الخدمة الإجتماعية المدرسية ، وبمشاركة معلمى التربية الفنية المتميزين .
ا وتواصل المنطقة الأزهرية باسوان تنظيم الندوات التوعوية لضرورة الإهتمام بالنشء وغرس القيم الأخلاقية ومبادئ الوطنية منذ الصغر حتى ينشأ الأجيال وهم يحملون معانى الإنتماء للوطن وحبه .