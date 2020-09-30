بـ تسريحة شعر مختلفة.. ليلى علوي بإطلالة كاجوال تخطف الأنظار.. شاهد





وظهرت بها ليلى علوي ، ببنطال جذاب من الجينز باللون الأزرق الفاتح، ومرتدية معه توب بسيط وجذاب باللون الأبيض، ونسقت معه كارديجان طويل باللون الأبيض ومطعم بمجموعة من النقشات البسيطة الملونة التى تبرز جمالها.





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ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ليلى علوي في المكياج على اللون الأسود للعيون الذى يبرز جمالها، ووضعت لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البينك الناعم الذى يتناسب مع إطلالتها.





كما اختارت تسريحة السنبلة البسيطة لشعرها الذهبي الطويل، التي تضيف لمسة ناعمة وجمالية لإطلالتها الكاجوال.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الجذابة.





وكان آخر ‏أعمالها ‏الدرامية ‏مسلسل ‏‏"هي ‏ودافنشي" ‏الذي ‏عرض في رمضان ‏‏2016 ‏وشاركها في بطولته خالد الصاوي‎، ‏وآخر ‏أعمالها ‏السينمائية ‏فيلم ‏‏"الماء ‏والخضرة ‏والوجه الحسن"، وشاركها البطولة منة شلبي وباسم سمرة، وهو ‏من ‏إخراج ‏يسري نصر ‏الله‎.





وعلقت على الصورة قائلة "مش صحيح إن لازم الأدوار الكبيرة تقوم بيها فقط الجهات الرسمية والمؤسسات الكبيرة . دايمًا أنا وأنت وكل واحد فينا قادر يساعد بشكل ما .. قادر يحقق فرق ويمد إيده لفرد وأسرة ومجتمع صغير بيسعى بجهد وشرف وموهبة كبيرة كمان إنه يعيش حياة كريمة .. حبيت جدًا فكرة حملة #حب_المحلي لدعم الصناعات والحرف اليدوية والمشاريع الصغيرة .. ادعموهم واشتروا انتاجهم المصنوع يدويًا بأسعاره المعقولة وجودته العالية وادعموا أصحاب المشاريع الصغيرة لان كل براند كبير بدأ بفكرة وحلم صغير من صاحبه."