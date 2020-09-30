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مرأة

بـ تسريحة شعر مختلفة.. ليلى علوي بإطلالة كاجوال تخطف الأنظار.. شاهد

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 07:02 م
ليلى علوي
ليلى علوي
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نهى هجرس
نشرت الفنانة ليلى علوي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال جذابة تبرز جمالها.

وظهرت بها ليلى علوي، ببنطال جذاب من الجينز باللون الأزرق الفاتح، ومرتدية معه توب بسيط وجذاب باللون الأبيض، ونسقت معه كارديجان طويل باللون الأبيض ومطعم بمجموعة من النقشات البسيطة الملونة التى تبرز جمالها.

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ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ليلى علوي في المكياج على اللون الأسود للعيون الذى يبرز جمالها، ووضعت لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البينك الناعم الذى يتناسب مع إطلالتها.

كما اختارت تسريحة السنبلة البسيطة لشعرها الذهبي الطويل، التي تضيف لمسة ناعمة وجمالية لإطلالتها الكاجوال.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الجذابة.

وكان آخر ‏أعمالها ‏الدرامية ‏مسلسل ‏‏"هي ‏ودافنشي" ‏الذي ‏عرض في رمضان ‏‏2016 ‏وشاركها في بطولته خالد الصاوي‎، ‏وآخر ‏أعمالها ‏السينمائية ‏فيلم ‏‏"الماء ‏والخضرة ‏والوجه الحسن"، وشاركها البطولة منة شلبي وباسم سمرة، وهو ‏من ‏إخراج ‏يسري نصر ‏الله‎.

وعلقت على الصورة قائلة "مش صحيح إن لازم الأدوار الكبيرة تقوم بيها فقط الجهات الرسمية والمؤسسات الكبيرة . دايمًا أنا وأنت وكل واحد فينا قادر يساعد بشكل ما .. قادر يحقق فرق ويمد إيده لفرد وأسرة ومجتمع صغير بيسعى بجهد وشرف وموهبة كبيرة كمان إنه يعيش حياة كريمة .. حبيت جدًا فكرة حملة #حب_المحلي لدعم الصناعات والحرف اليدوية والمشاريع الصغيرة .. ادعموهم واشتروا انتاجهم المصنوع يدويًا بأسعاره المعقولة وجودته العالية وادعموا أصحاب المشاريع الصغيرة لان كل براند كبير بدأ بفكرة وحلم صغير من صاحبه."
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مش صحيح إن لازم الأدوار الكبيرة تقوم بيها فقط الجهات الرسمية والمؤسسات الكبيرة . دايمًا أنا وأنت وكل واحد فينا قادر يساعد بشكل ما .. قادر يحقق فرق ويمد إيده لفرد وأسرة ومجتمع صغير بيسعى بجهد وشرف وموهبة كبيرة كمان إنه يعيش حياة كريمة .. حبيت جدًا فكرة حملة #حب_المحلي لدعم الصناعات والحرف اليدوية والمشاريع الصغيرة .. ادعموهم واشتروا انتاجهم المصنوع يدويًا بأسعاره المعقولة وجودته العالية وادعمو أصحاب المشاريع الصغيرة لان كل براند كبير بدأ بفكرة وحلم صغير من صاحبه. ادعم المنتجات المحلية كجزء من تحدي #٢٤ساعة_محلي ضمن حملة #حب_المحلي من فيسبوك لدعم اصحابنا و اهلنا من ملاك #المشاريع_الصغيرة خصوصا خلال الاوقات الصعبة الي كلنا بنمر بيها. ⁣ ⁣ يلا انضموا للتحدي و استهلكوا منتجات محلية لمدة ٢٤ ساعة و شاركونا صوركم مع منتجاتكم المفضلة باستخدام هاشتاج #حب_المحلي و #٢٤ساعة_محلي و يلا ندعم المنتجات الي بنحبها و نفتخر بيها.⁣

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مش صحيح إن لازم الأدوار الكبيرة تقوم بيها فقط الجهات الرسمية والمؤسسات الكبيرة . دايمًا أنا وأنت وكل واحد فينا قادر يساعد بشكل ما .. قادر يحقق فرق ويمد إيده لفرد وأسرة ومجتمع صغير بيسعى بجهد وشرف وموهبة كبيرة كمان إنه يعيش حياة كريمة .. حبيت جدًا فكرة حملة #حب_المحلي لدعم الصناعات والحرف اليدوية والمشاريع الصغيرة .. ادعموهم واشتروا انتاجهم المصنوع يدويًا بأسعاره المعقولة وجودته العالية وادعمو أصحاب المشاريع الصغيرة لان كل براند كبير بدأ بفكرة وحلم صغير من صاحبه. ادعم المنتجات المحلية كجزء من تحدي #٢٤ساعة_محلي ضمن حملة #حب_المحلي من فيسبوك لدعم اصحابنا و اهلنا من ملاك #المشاريع_الصغيرة خصوصا خلال الاوقات الصعبة الي كلنا بنمر بيها. ⁣ ⁣ يلا انضموا للتحدي و استهلكوا منتجات محلية لمدة ٢٤ ساعة و شاركونا صوركم مع منتجاتكم المفضلة باستخدام هاشتاج #حب_المحلي و #٢٤ساعة_محلي و يلا ندعم المنتجات الي بنحبها و نفتخر بيها.⁣ ⁣

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