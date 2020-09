بـ تسريحة شعر مختلفة.. ليلى علوي بإطلالة كاجوال تخطف الأنظار.. شاهد

View this post on Instagram

مش صحيح إن لازم الأدوار الكبيرة تقوم بيها فقط الجهات الرسمية والمؤسسات الكبيرة . دايمًا أنا وأنت وكل واحد فينا قادر يساعد بشكل ما .. قادر يحقق فرق ويمد إيده لفرد وأسرة ومجتمع صغير بيسعى بجهد وشرف وموهبة كبيرة كمان إنه يعيش حياة كريمة .. حبيت جدًا فكرة حملة #حب_المحلي لدعم الصناعات والحرف اليدوية والمشاريع الصغيرة .. ادعموهم واشتروا انتاجهم المصنوع يدويًا بأسعاره المعقولة وجودته العالية وادعمو أصحاب المشاريع الصغيرة لان كل براند كبير بدأ بفكرة وحلم صغير من صاحبه. ادعم المنتجات المحلية كجزء من تحدي #٢٤ساعة_محلي ضمن حملة #حب_المحلي من فيسبوك لدعم اصحابنا و اهلنا من ملاك #المشاريع_الصغيرة خصوصا خلال الاوقات الصعبة الي كلنا بنمر بيها. ⁣ ⁣ يلا انضموا للتحدي و استهلكوا منتجات محلية لمدة ٢٤ ساعة و شاركونا صوركم مع منتجاتكم المفضلة باستخدام هاشتاج #حب_المحلي و #٢٤ساعة_محلي و يلا ندعم المنتجات الي بنحبها و نفتخر بيها.⁣ ⁣