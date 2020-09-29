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الجمال عدى الكلام.. صور أثارت الجدل لـ ليلى علوي بسبب جمالها ورشاقتها

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 06:43 م
ليلى علوي
ليلى علوي
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نهى هجرس
تصدرت الفنانة ليلى علوي مؤشر البحث جوحل، وذلك بعد نشر مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بجلسات تصوير تكشف عن جمالها ورشاقتها وسط الطبيعية.

وأطلت الفنانة ليلى علوي في اخر جلسة تصوير، مرتديا فستانا طويل باللون الأبيض، ومطعم بنقشات بسيطة باللون البيج الناعم ليبرز عن جمالها، ويتميز بتفصيلة ألأكتاف المكشوفة التى تبرز عن رشاقتها وجمالها.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت الفنانة ليلى علوي في المكياج على الألوان الترابية التى تبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذى يبرز جمال أنوثتها.

كما تركت شعرها الذهبي القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة الويفي الناعمة التى تتناسب مع ظهورها البسيط وسط الطبيعية، وظهرت حافية القدمين للشعور بجمال الطبيعة المحاطه بها.

ووضعت مجموعة من الأساور الذهبية التى في يديها لأكمال إطلالتها الناعمة.

ويذكر ان الفنانة ليلى علوي، قد قامت بجلسة تصوير أخرى منذ عدة أيام على البحر، وظهرت بها ببلوزة جذابة وطويلة باللون البرتقالي الجذاب الذى يتناسب مع لون بشرتها البرونزية، ومرتديا معها شورت بسيط باللون الأبيض ليكشف عن رشاقتها.

وتكشف جلسات تصوير الفنانة ليلى علوي عن روحها البسيطة المحبة للحياة، وعدم وجود اختلاف بين صورها في الماضي وصورها الحالية فهي من أجمل نجمات الشاشة التي تحافظ على جمالها الطبيعي ورشاقتها.

وعلقت ليلى علوي على الصور قائلة "عمركوا جرّبتوا تسلموا روحكم وجسمكم للطبيعة ؟ جربتوا تستمتعوا بالنعم المجانية اللي ربنا حطّها بحكمة وحساب في كل حاجة حوالينا .. نعمة الهوا والخضرة والماية .. نعمة الرضا باللي ربنا قسمهولك أيّا كان .. واحدة من متع حياتي وجزء كبير من راحتي النفسية إني أمشى حافية ! بالذات على رملة أو في خضرة .. إحساس مليان رضا واكتفاء .. وتخلص من الطاقة السلبية .. البسوا ألوان فاتحة ومبهجة زي الأبيض وامشوا حافيين .. المسوا الأرض والطبيعة واستمتعوا بيها واشكروا ربنا .🌻🌻🌼🌼"








الجمال عدى الكلام.. صور أثارت الجدل لـ ليلى علوي بسبب جمالها ورشاقتها
الجمال عدى الكلام.. صور أثارت الجدل لـ ليلى علوي بسبب جمالها ورشاقتها
الجمال عدى الكلام.. صور أثارت الجدل لـ ليلى علوي بسبب جمالها ورشاقتها
الجمال عدى الكلام.. صور أثارت الجدل لـ ليلى علوي بسبب جمالها ورشاقتها
الجمال عدى الكلام.. صور أثارت الجدل لـ ليلى علوي بسبب جمالها ورشاقتها
الجمال عدى الكلام.. صور أثارت الجدل لـ ليلى علوي بسبب جمالها ورشاقتها
الجمال عدى الكلام.. صور أثارت الجدل لـ ليلى علوي بسبب جمالها ورشاقتها
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الجمال عدى الكلام.. صور أثارت الجدل لـ ليلى علوي بسبب جمالها ورشاقتها

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