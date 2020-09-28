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فن

العمر مجرد رقم .. ليلى علوي بإطلالة بيضاء وسط الطبيعة

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 06:04 م
ليلى علوي
ليلى علوي
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شروق ابراهيم
أشعلت الفنانة ليلى علوي مواقع التواصل الاجتماعي بأحدث جلسة تصوير لها بعدسة المصور خالد فضة، وقامت بنشرها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

ووجهت ليلى علوي رسالة تفاؤلية إلى جمهورها تتماشى مع طبيعة جلسة التصوير التي تعتمد على الطبيعة :"عمركوا جرّبتوا تسلموا روحكم وجسمكم للطبيعة ؟ جربتوا تستمتعوا بالنعم المجانية اللي ربنا حطّها بحكمة وحساب في كل حاجة حوالينا .. نعمة الهوا والخضرة والماية .. نعمة الرضا باللي ربنا قسمهولك أيّا كان ". 

وأضافت:" واحدة من متع حياتي وجزء كبير من راحتي النفسية إني أمشى حافية ! بالذات على رملة أو في خضرة .. إحساس مليان رضا واكتفاء .. وتخلص من الطاقة السلبية .. البسوا ألوان فاتحة ومبهجة زي الأبيض وامشوا حافيين .. المسوا الأرض والطبيعة واستمتعوا بيها واشكروا ربنا". 

يشار إلى أن ليلى علوي غابت عن دراما رمضان العام الحالي202‪0 

وكان آخر ‏أعمالها ‏الدرامية ‏مسلسل ‏‏"هي ‏ودافنشي" ‏الذي ‏عرض في رمضان ‏‏2016 ‏وشاركها في بطولته خالد الصاوي‎، ‏وآخر ‏أعمالها ‏السينمائية ‏فيلم ‏‏"الماء ‏والخضرة ‏والوجه الحسن"، وشاركها البطولة منة شلبي وباسم سمرة وهو ‏من ‏إخراج ‏يسري نصر ‏الله‎.

العمر مجرد رقم .. ليلى علوي بإطلالة بيضاء وسط الطبيعة
العمر مجرد رقم .. ليلى علوي بإطلالة بيضاء وسط الطبيعة
العمر مجرد رقم .. ليلى علوي بإطلالة بيضاء وسط الطبيعة
العمر مجرد رقم .. ليلى علوي بإطلالة بيضاء وسط الطبيعة
العمر مجرد رقم .. ليلى علوي بإطلالة بيضاء وسط الطبيعة
العمر مجرد رقم .. ليلى علوي بإطلالة بيضاء وسط الطبيعة
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