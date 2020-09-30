مش بالسن.. 10 إطلالات شبابية لـ ليلى علوي أثارت الجدل في صيف 2020

تصدرت الفنانة القديرة ليلى علوي مؤشر البحث "جوجل" خلال الأيام الماضية، وذلك بعد ما نشرت صورا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".









وتعد ليلى علوي من النجمات اللاتي تخطف الأنظار بمجرد ظهورها بمختلف المناسبات سواء الرسمية أو الخاصة، فهي تتمتع بذوق راقٍ وأنيق في اختيار الأزياء التي تظهر بها، وتعتمد أغلب إطلالاتها على أنها تجمع بين الرقي والأناقة.









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تحرص ليلى علوي على اقتناء قطع الملابس التي تكشف عن جمالها ورشاقتها التى لاحظناها في الآونة الأخيرة، فقد ظهرت خلال صيف 2020 بمجموعة متنوعة ومختلفة من الإطلالات الشبابية التي منحتها طلة مميزة نالت إعجاب أغلب متابعيها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.









وعلى الرغم من أن ليلى علوي تخطت حاجز الـ 50، إلا أنها ما زالت تحافظ على أناقتها وجمالها ومظهرها الجذاب الذي جعلها محط أنظار الجميع ومنحتها عمرا أقل مما هي عليه.



